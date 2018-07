Vettel vuela en Suzuka rumbo a la pole bajo la mirada de McLaren; Alonso undécimo

Suzuka está siendo un regreso al pasado. A la temporada pasada, cuando Vettel volaba sobre el asfalto y cuando nadie podía hacerle frente. Y es que si en Singapur dominó todas las sesiones de Libres, en Japón ha logrado el mejor tiempo del fin de semana en los terceros entrenamientos con un 1:32.136 y ha barrido, literalmente, al resto. Tras él, Mark Webber, su compañero en Red Bull, y Massa. Alonso terminó undécimo.

Pero cómo está Red Bull. Desde su estrepitoso fracaso en Monza, donde ni Vettel ni Webber lograron terminar, han cambiado el chip, se han puesto el mono de trabajo, y han colocado alas en vez de alerones en la aerodinámica de su monoplaza. Ni siquiera los McLaren, que no son precisamente lentos, han podido con el demoledor ritmo de los coches austriacos tanto con los duros como con los blandos.

Porque Vettel ha sido imparable con unos y con otros, e incluso ha logrado mejorar sus propios tiempos en su segunda vuelta con el compuesto más blando que Pirelli ha llevado a Japón, aún con el alto nivel de degradación que tienen en gran parte debido por el calor, inesperado calor, de Suzuka. Sin embargo, ni el calor es rival para un Sebastian que va a vender cara su derrota.

Red Bull, a evitar lo de Singapur

Con todo, y aún con la superioridad 'made in Red Bull 2011' que está habiendo en Suzuka, lo que cuenta es la clasificación, y fue precisamente ahí donde Vettel se cayó con todo el equipo en Singapur, así que por qué no iba a pasar de nuevo para privar al germano de la que sería cuarta pole consecutiva en el circuito japonés. Y, en caso de flojear, las balas de plata están al acecho.

McLaren tiene hambre, ganas y un coche de máximo nivel para salir desde lo más arriba en la parrilla de Japón. Y es que, aún con Button sancionado con cinco puestos por sustituir la caja de cambios, el que preocupa, y con razón, es Hamilton. Lewis ha sido 13º en los Libres 3 pero ni él ni Jenson han podido dar una vuelta limpia con el blando debido a la gran cantidad de tráfico que había en pista.

Massa invita al optimismo

Al acecho también estará Alonso, aún con las dudas generadas por no haber sido capaz de sacar todo lo que el Ferrari tiene dentro de sí. Con todo, la buena actuación de Felipe Massa hace sacar una sonrisa y ser optimistas de cara a clasificación. Si el brasileño ha sido el máximo perseguidor de los Red Bull, por qué no iba a ser capaz Fernando de hacer lo propio.

Todo hace pensar que sí será capaz de hacerlo, viendo los antencedentes. El asturiano tampoco ha podido rodar demasiadas vueltas sobre Suzuka, o al menos no tantas como a él seguro le habría gustado. Si en los Libres 1 el alerón delantero centró su atención, en esta tercera sesión su ocupación han sido los reglajes del monoplaza, lo que le ha tenido más tiempo dentro del garaje que sobre pista.

La mala noticia es que, si no ha dado con la clave, puede haber un problema de 'overbooking' entre el cuarto y el noveno de la clasificación. Los Force India van bien, a pesar del accidente de Hulkenberg en la última sesión de Libres, y sobre todo los Sauber y los Mercedes pueden ser un hueso duro de roer con las blandas y si no se da una vuelta cronometrada limpia.

Y los Lotus. Los impredecibles y rápidos Lotus. No ha sido la mejor jornada para Raikkonen, 12º, con problemas en el KERS el viernes y con el coche en sí durante el sábado. Pero Grosjean ha sido séptimo y es una bala de nuevo, por lo que no sería una sorpresa verle arriba sabiendo cómo se las gasta el galo a una vuelta y cuando no hay demasiados coches a su alrededor.

HRT, a menos de dos décimas de Marussia

En HRT hay motivos que invitan a la esperanza. Varios han sido los momentos que Karthikeyan y De la Rosa han estado por encima de los Marussia en los Libres 3 y, a pesar de que al final han ocupado las dos últimas plazas de la clasificación de tiempos, lo cierto es que se han quedado a menos de dos décimas del mejor crono marcado por Charles Pic.

Ya se han terminado las pruebas, se han acabado las parafinas y las incógnitas de cómo funcionará esta pieza o esta otra en el monoplaza. Comienza lo serio, comienzan los hechos que marcarán el devenir del GP de Japón y del Mundial más apretado de los últimos tiempos. Sigue en directo el previo y la clasificación de Suzuka en antena3.com y en Antena 3 a partir de las 6:30.