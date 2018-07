De la Rosa: "Estoy contento con mi última parte de carrera"

Pedro de la Rosa ha cumplido cien carreras en F1 en el mítico circuito de Monza en la disputa del GP de Italia y ha logrado terminar la prueba con el HRT, aparte de conseguir superar a Narain Karthikeyan, su compañero de equipo, y devolver así al indio la 'jugada' de la clasificación.

El español reconoce que no fue una carrera fácil: "Me voy feliz tal y como empezó la carrera. Llegó la primera chicane y no había sitio para adelantar. Los neumáticos blandos no me fueron bien, nos falta velocidad punta y hay que mirarlo. Pero con los duros empecé a volar, estoy contento con la última parte que he hecho de carrera".

De la Rosa espera que en la próxima prueba las cosas cambien a mejor para HRT: "Teníamos muchas esperanzas puestas aquí, era un circuito como Canadá y esperábamos dar guerra a los Marussia, pero no ha podido ser. Ahora para Singapur llegarán piezas nuevas".

Además, Pedro quiso felicitar a Fernando Alonso por su podio: "Felicito a Fernando que me han dicho por radio que ha quedado tercero. Estoy seguro que Monza se va a caer".