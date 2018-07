Vettel lidera los Libres 1 en Buddh con Button y Alonso al acecho

El sucio trazado y las gradas vacías de Buddh ha visto una de las sesiones de Libres 1 más emocionantes de esta temporada. En una pista que mejoraba a medida que los monoplazas iban corriendo en ella, Vettel, Button, Alonso, Hamilton y Webber han protagonizado una encarnizada batalla por ver quién era el más rápido en el GP de India que al final ha caído de lado del alemán con un crono de 1:27.619.

Podría parecer que la vida sigue igual, pero no. Nada más lejos de la realidad. Porque la igualdad ha vuelto en esta primera sesión de los viernes a la F1, una igualdad que los Red Bull parecían haberse cargado tras Japón y Corea con ventajas de hasta ocho décimas con sus más inmediatos perseguidores. Pero ahora ya no son ocho décimas, ahora ya son menos.

Y son menos porque la evolución del Ferrari parece haber dado sus frutos. Con permiso de Button, segundo en una pista mucho más estable y con más agarre que cuando ha rodado Alonso, Fernando ha sido el que más batalla ha plantado a los coches de la marca austriaca y ha llegado a colocarse a menos de dos décimas del crono marcado por Vettel.

Alonso, arriba desde el primer giro

No sólo eso, sino que además el asturiano ha hecho unas vueltas muy estables, muy regulares. Unos giros con unos tiempos muy parecidos unos con otros, sin cometer errores y sabiendo que es un viernes. Que es un día para hacer pruebas, muchas por otra parte en este evolucionado Ferrari, pero las pruebas se saborean más si desde el primer momento se está arriba en la tabla de tiempos. Y así ha sido.

Medio segundo ha sido finalmente la diferencia entre Alonso y Vettel, medio segundo también provocado por la mejoría de pista, muy notable a medida que se daban vueltas y vueltas sobre el trazado, un trazado casi sin agarre al comienzo y en el que las salidas de pista y los trompos brillaban por su número. Que se lo digan a Schumacher...

Pero Vettel no se sale de pista, Vettel no trompea. Vettel coge su volante y vuela. El alemán ha vuelto a ser el más rápido y ha dominado la sesión turnándose con Alonso y con Webber, pero a pesar del poder del Red Bull y del miedo a esas tres décimas que se suponía iban a ganar en la India, no han logrado despegarse del resto de una forma tan exagerada como en Japón y Corea.

McLaren se mete en la lucha

Y a Red Bull y Ferrari se quiere sumar McLaren. El orgullo británico ha salido a flote tras perder la segunda plaza del Mundial de constructores y Hamilton se ha puesto las pilas. Lewis ha ido muy rápido durante los 90 minutos de sesión y a él se le ha sumado un Jenson Button que se ha marcado un gran tiempo en su último intento en estos Libres.

Parece que será una lucha de tres equipos y de seis pilotos, si es que Massa no se relaja tras hacerse oficial su renovación. Mercedes está tan irregular como siempre y los mejores tiempos de Lotus parecen haber pasado. Raikkonen no se conocía hasta este día el circuito ni por el simulador y Grosjean parece que tampoco. Décimo y 15º han sido respectivamente.

Sergio Pérez no ha sido ni primero ni último, porque directamente no se ha subido al Sauber que, como siempre, dependerá del desgaste de sus neumáticos. La escudería ha alegado a un catarro para que el mexicano no se subiera al monoplaza... y el mexicano ha respondido en Twitter diciendo que se encontraba perfectamente. Pero había que probar a Esteban Gutiérrez antes de oficializar su más que posible fichaje y así ha sido.

Karthikeyan, delante de Glock

Por la parte de abajo, buenas noticias para HRT. Narain Karthikeyan ha deleitado a la afición india, poquísima afición india, presente en Buddh y en las 24 vueltas que ha dado sobre el trazado ha conseguido batir al Marussia de Timo Glock por más de dos décimas. De la Rosa no lo ha logrado y ha quedado a cinco décimas del alemán.