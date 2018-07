Alguersuari: "El año que viene estaré en un equipo que intente estar en los puntos"

Allá por el año 2009 se produjo en la F1 el debut en el GP de Hungría de un joven piloto en el equipo Toro Rosso. Un joven piloto que, tres años más tarde, ha perdido su asiento en la escudería filial de Red Bull y es probador de Pirelli. Pero Jaime Alguersuari, ese joven piloto, se encuentra en Budapest para volver a disfrutar de la carrera de Hungaroring como aficionado... al menos de momento.

El catalán se centra ya en la próxima temporada de F1, en la que asegura que tendrá un hueco en la parrilla de pilotos: "Ahora lo único que puedo decir es que voy a estar en un coche que intente estar en los puntos. No volvería a Toro Rosso porque no es un futuro y yo necesito un proyecto".

A pesar de descartar volver al equipo en el que debutó en Hungría, Alguersuari alaba su labor al ayudarle en su primera carrera: "El equipo se portó muy bien conmigo. No me podían pedir más que hacer kilómetros y terminar la carrera. No sabía cómo iba a acabar, no había hecho nunca más de hora y media en un coche y menos en uno de F1. Acabé muerto".

Además, Jaime tiene claro quién es su favorito para ganar este Mundial: "Me ha sorprendido muy positivamente el Ferrari y Fernando. Ha sido uno de los mejores pilotos pero este año ha habido un plus. No ha tenido el mejor coche y todavía no lo tiene. Ahora mismo es el favorito para ganar el Mundial".