Fernado Alonso: "Intentaremos ir a por los máximos puntos posibles"

El piloto español de Ferrari, Fernando Alonso, habló tras la sesión de calificación del Gran Premio de Europa, que se disputa este domingo en Valencia, y afirmó que, tras lograr el undécimo puesto de la parrilla, la carrera "no será fácil, pero tampoco imposible".



"Vamos a intentar sumar el máximo de puntos posibles, veremos dónde están nuestro rivales. La carrera es larga e igual el que va primero tiene una avería en los frenos, por decir algo, y coges más puntos que él. No será fácil, pero tampoco imposible", afirmó Alonso tras la calificación.



"Está todo muy apretado"

Tras no conseguir entrar en la Q3, el asturiano se mostró decepcionado. "Está todo muy apretado en cuanto a prestaciones. Estoy triste por no entrar en la Q3, pero las cosas son así. A ver si en la carrera puedo recuperar saliendo por la zona limpia, tenemos neumáticos nuevos y a ver si los podemos aprovechar", explicó.



En esta línea, Alonso afirmó que los neumáticos serán claves en la carrera del domingo. "Con el calor, la degradación va a ser importante, así que hay que intentar cuidar los neumáticos. Cuando vas con mucho tráfico y hay un grupo de coches los neumáticos sufren más porque no hay aire limpio. Hay que intentar hacer vueltas sin coches delante", concluyó.