Alonso asalta el Mundial con unos números de leyenda

Fernando Alonso logró en Valencia su victoria más especial. El asturiano se desató en la ciudad del Turia y logró algo que parecía imposible de antemano hasta para el mejor piloto de la parrilla; Alonso firmó una remontada devastadora para recuperar el liderato del Mundial. Los abandonos de Vettel y Hamilton, el germano por un problema en el alternador del motor y el británico tras un toque con Maldonado, colocan a Fernando como líder sólido del Campeonato más loco que se recuerda.

Fernando está a tres podios (77) de superar a otro mito, Ayrton Senna (80), como el piloto que más veces se ha subido al cajón

Sin embargo, hay que ser cautos. Vettel pudo ganar la carrera sin problemas si no hubiera sufrido esa desafortunada avería. Red Bull aprieta fuerte y, aunque Alonso saca 20 puntos a Webber y 26 a Vettel, lo cierto es que los árboles no deberían impedir ver el bosque a Ferrari: la escudería de las bebidas energéticas no ha dicho su última palabra en este Mundial. Pat Fry, director técnico de Ferrari, lo tiene claro: "Red Bull ha dado otro paso adelante, hay que agachar la cabeza y ponerse a trabajar en Maranello".

Su mejor progresión desde 2008

Pero lo cierto es que en Valencia Fernando Alonso firmó una de las mejores remontadas de todos los tiempos: adelantó a los diez monoplazas de la Q3 y es el primer triunfo fuera del 'top ten' en clasificación desde Singapur 2008... cuando ganó un piloto asturiano de nombre Fernando saliendo desde la posición decimoquinta. La mayor remontada de todos los tiempos es de John Watson en Long Beach 83, quien ganó saliendo el 22. Alonso ya lleva 20 carreras puntuando: un año y una carrera de forma consecutiva. El récord lo tiene Schumacher con 24.

Alonso ya suma los números de una leyenda en activo de la categoría reina del automovilismo. Con su victoria 29, Fernando destaca como el quinto piloto con más triunfos en Fórmula 1, a solo dos del británico Nigel Mansell. Por encima quedan Ayrton Senna (41), Prost (51) y Schumacher (91). Fernando está a tres podios (77) de superar a otro mito, Ayrton Senna (80), como el piloto que más veces se ha subido al cajón. Por encima solo estarían Prost (106) y Schumacher (155).