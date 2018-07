Alonso termina tercero tras los dos Red Bull en la segunda sesión de Libres de Yeongam

Red Bull se presenta a la batalla en Corea tras los Libres 2. Y Alonso acepta el reto de la escudería austriaca. Sebastian Vettel ha sido el más rápido de la segunda sesión de entrenamientos en Yeongam con un tiempo de 1:38.832 seguido de Mark Webber con Fernando pisándoles los talones y a poco más de tres décimas con los superblandos.

Y no lo ha tenido fácil el asturiano, porque cuando no pasaba una cosa en pista era otra distinta la que le impedía marcar un tiempo válido. El tráfico era más que evidente en la pista surcoreana, una pista que no es precisamente una balsa de aceite debido a la gran cantidad de suciedad que provocaba que las gomas se llenaran de polvo y perdieran adherencia.

Una vuelta perdida para Fernando con el compuesto superblando debido al exceso de monoplazas sobre la trazada. Y otra vuelta la perdió por la marcha de uno, porque Sergio Pérez completó su travesía por Corea parando su coche tras protagonizar múltiples salidas de pista, con la consiguiente bandera amarilla y la imposibilidad de mejorar tiempos.

Con un neumático superblando con cuatro vueltas, y con la consiguiente degradación que ello conlleva, Alonso logró realizar un muy buen tiempo quedándose a sólo tres décimas de Vettel y de Webber gracias a su 1:39.160 quedando por encima de todos, McLaren incluidos, y sucumbiendo a unos Red Bull que, aún por delante, no son tan superiores como en Japón.

Red Bull sigue por delante

Demostrando además alguna que otra debilidad, en parte debida a la enorme cantidad de polvo que hay en este trazado. Porque Vettel, a pesar de marcar el mejor crono, tuvo alguna que otra visita por las escapadas de Yeongam. Por la misma escapada de Yeongam más bien, por la que trajo de cabeza a todos. Porque la primera curva tras la enorme recta de meta puede ser lugar donde esta carrera se puede decidir.

Con todo los Red Bull parecen, otra vez, un paso por delante. Ya no sólo de Fernando y de Ferrari, porque Massa está fuerte, sino también de McLaren. Jenson Button ha sido muy regular en su vuelta a vuelta pero Lewis Hamilton no ha tenido esa misma suerte y sigue algo desconcentrado, pensando quizá ya en la temporada que viene en Mercedes. El británico sólo ha podido ser octavo.

De hecho ha tenido a los dos Mercedes por delante. Schumacher y Rosberg quieren demostrar que lo que el Mercedes hacía al comienzo de temporada no fue cosa de un día y en Corea del Sur están arriba. Algo que los Lotus no están logrando, y es que los nuevos escapes que lleva Raikkonen van camino de convertirse en el nuevo doble DRS que nunca se estrenó porque su rendimiento en el monoplaza es mínimo.

Nuevo alerón trasero en HRT

Con los tres grandes destacándose del resto, salvo de Mercedes, por abajo HRT sigue su camino de evoluciones y de avanzar. La escudería española ha introducido un cambio en estos Libres 2 con un nuevo alerón trasero en el coche de De la Rosa que deben seguir trabajando porque de momento los resultados no se han notado. Pedro ha sido último a casi un segundo de Karthikeyan, que a su vez ha estado a dos décimas de Pic.