Nico Rosberg nos enseña los secretos del cockpit del Mercedes W03

"Vas muy tumbado. Los pies van muy altos porque el cockpit sube y los pedales están ahí. Parece extraño, pero para nosotros es muy natural. Es muy dinámico, muy agresivo; no es como si fueras a dormirte", dice Nico Rosberg.



El piloto de Mercedes nos cuenta que "tienes que estar lo más abajo posible para acercarte al máximo al centro de gravedad del coche. A veces es difícil ver por dónde vas, porque estás tan abajo que tienes que estirar el cuello para ver las curvas".

Los secretos del volante del W03

"La fabricación del asiento es muy compleja. El carbono está modelado con la misma forma de tu cuerpo, y no tiene nada que ver cuando estés en el garaje a cuando estás pilotando con todos esos cambios bruscos de postura", desvela.



Rosberg también asevera que "el volante tiene un espacio muy pequeño. Tengo que ver justo por encima, pero al mismo tiempo no puedo bajarlo mucho. No podría girarlo porque mis manos golpearían mis piernas. En la pantalla veo las revoluciones, la marcha, mi tiempo de vuelta... ".