Pedro de la Rosa: "Fernando luchará por el Mundial hasta la última carrera"

"Yo creo que es cierto que las diferencias entre equipos son menores este año en relación con el pasado, que fue un paseo para Vettel, que en cada calificación fue siete décimas más rápido que el segundo. Creo que esta vez va a ser otra historia", comentó De la Rosa. "Puede ser que gane otra vez Vettel, pero, si vuelve a ganar, tendrá que sudar mucho más la camiseta. Creo que ésa va a ser la tónica general", opinó. Acerca de Ferrari, De la Rosa indicó que desconoce "cómo están".

"Lo que sé es por lo que leo, pero al final es lo de siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los últimos entrenamientos? Dos o tres semanas en Fórmula Uno son un mundo", dijo.

"Ferrari puede venir ahora con un coche que no tenga nada que ver con el de Barcelona. Estoy seguro de que están mucho mejor. Y si no, no pasa nada. Fernando luchará por el Mundial hasta la última carrera. Eso es seguro", afirmó De la Rosa.

Cuestionado acerca de cómo se siente siendo la fachada del equipo y qué figura cree que representa dentro del equipo -si se ve cómo 'padre', como 'tío' o como 'hermano mayor' dentro del mismo el barcelonés explicó que "nunca había pensado así".

"Soy un engranaje más de este equipo", afirmó De la Rosa. "Si una parte del engranaje se encasquilla, falla todo. Ser la fachada del equipo es un arma de doble filo: si las cosas van bien, fantástico. Si las cosas van mal, también eres la fachada. Y te caen los tomates a ti", declaró De la Rosa.

"Esa es la responsabilidad adicional, ser la fachada. Pero lo llevo con mucho orgullo. No vamos a engañar a nadie. No vamos a mentir. Explicamos lo que hay y lo que no: si vamos a salir o no en la primera sesión de mañana, porque hay riesgo de que no llegue alguna pieza. Lo vamos a explicar todo para que la gente lo entienda", contestó el piloto catalán.

"Somos diferentes a otros equipos de Fórmula Uno en los que he estado, que, con miras afuera, muestran una cara más optimista", añadió Pedro, que afirmó que será más difícil puntuar con el HRT que lo era cuando pilotaba para Arrows.

"Cuando debuté con Arrows, veníamos de hacer una pretemporada fuerte, en el sentido del kilometraje. Éste es un proyecto mucho más ilusionante, pero ahora mismo es más difícil puntuar aquí que lo era con Arrows", indicó De la Rosa.

"Estamos a tope para aprender. Éste será un Gran Premio para aprender, ver qué coche tenemos y cuáles son los puntos débiles de la fiabilidad", dijo. "Karthikeyan rodó poco en Barcelona y sus sensaciones es que el coche es más rápido que el del año anterior. Luego hay que tomar datos con respecto al año pasado. Pero al final siempre te medirán respecto a la 'pole position' advirtió De la Rosa.