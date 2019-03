Las costumbres de Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen está de vuelta. El equipo Lotus ha hecho regresar a un piloto único, un piloto excéntrico e inimitable en todos los aspectos. De pocas palabras pero, eso sí, en la pista habla alto y claro, y eso ha hecho que sea el último campeón del mundo de Ferrari, el sexto campeón del mundo que tendremos en este 2012 en parrilla.

Se echaba de menos a Raikkonen desde que dejó la Fórmula 1 por los rallies en 2010, cuando en la 'Scuderia' corrió en 2009 su última temporada en el gran circo.

No se le puso el mote de 'Iceman' al azar. Raikkonen no destaca precisamente por su locuacidad fuera de las pistas... ni tampoco dentro del coche. A Kimi le gusta conducir y ya, aunque haya llegado a afirmar que casi se duerme durante una carrera. El finlandés hablar no habla mucho, pero pilotar lo hace de lujo, al menos cuando está motivado.

Pero Kimi es un piloto especial, y no sólo por el hecho de ser uno de los seis campeones mundiales de la Fórmula 1 esta temporada. Es especial por sus 'costumbres' como comerse un helado mientras se para una carrera, o borrarse de algunas carreras o clasificaciones dejando a su cabeza volar libre. Adrian Sutil ha sufrido estos 'momentos Kimi' durante alguna que otra carrera, y también Mark Webber.

Raikkonen es así. Un piloto que no deja indiferente a nadie, pero él sólo quiere dedicarse a conducir. Y eso es lo que hará en la Fómula 1 esta temporada 2012.