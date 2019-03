Alonso: "Ahora toca remontar y lo haremos"

Fernando Alonso no recordará de forma positiva la clasificación en el GP de Australia en este 2012 y saldrá desde la duodécima posición en la parrilla. El asturiano hizo una buena Q1 pero, cuando estaba rodando muy cerca de los grandes en la Q2, se salió de la trazada en el mismo sitio que Sebastian Vettel y que Michael Schumacher en los libres y no pudo volver a pista al acabar su monoplaza clavado en la arena.

El bicampeón mundial lamenta lo ocurrido: "Creo que toqué la hierba un poco y se me fue el coche, pero bueno. De momento no hay más de donde sacar". No ha sido un buen día para Fernando ni para el equipo Ferrari en general, ya que no ha colocado a ninguno de sus dos pilotos en Q3. Alonso manda un recado a su equipo: "El agarre del coche no es lo más, creo que la velocidad punta es bastante mala. Intentaremos trabajar en ello para Malasia".

La carrera de Australia se prevé dura y así lo ve también Fernando: "Es complicado adelantar, para nosotros más. Será una carrera complicada. Tenemos 15 kilómetros por hora menos que los demás, pero también neumáticos nuevos. Ahora lo que hay que hacer es tener una buena salida y una buena estrategia. Debemos sacar los máximos puntos posibles, está todo muy igualado y a ver cómo se reparten las victorias McLaren, Red Bull y Mercedes".

Decepción en Ferrari

La escudería italiana ha sido la sorpresa negativa de la jornada en la clasificación en el GP de Australia esta mañana. Los ferrari han ofrecido un rendimiento muy por debajo del esperado.

Fernando Alonso se fue a la grava en la Q2 y mañana saldrá desde la duodécima posición. A pesar de ello, hizo mejor papel que su compañero de equipo, Felipe Massa, quien no fue capaz de mejorar sus cronos y ha clasificado el 16º.

Tras la carrera, el piloto asturiano se ha mostrado optimista en su cuenta de Twitter (@alo_oficial) asegurando que confía en la remontada