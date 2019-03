El espíritu de 'The Beatles' inunda el auditorio de Starlite con la banda The Bootle Beatles

The Bootleg Beatles, la banda tributo a 'The Beatles' más aclamada del mundo, recreó este martes en Starlite el auténtico espíritu de la banda de Liverpool. Ante un entregado auditorio, que no cesó de cantar las letras más conocidas de 'The Beatles', esta banda, que ha tocado hasta delante de la reina de Inglaterra, causó sensación en el que ha sido su único concierto en España.

Como si los propios Paul, John, Ringo y George estuvieran sobre el escenario, The Bootleg Beatles, fueron desgranando cada uno de los temas más míticos de los británicos.

Así, arrancaron con la conocidísima 'I saw her standing there', para continuar con 'I wanna hold your hand', 'A hard days night', 'Can’t buy me love', 'Help'… "Para esta canción necesitamos la colaboración de todos vosotros, que nos acompañéis tocando las palmas", pidieron al numeroso público de Starlite que no cesó de bailar durante la interpretación del mítico 'Day tripper', al que le siguió el famoso 'Twist and shout'.

Entre el repertorio se intercalaron temas más movidos como 'Ob la di, ob la da', con otros que conmovieron al auditorio de Starlite, como 'Yesterday' o 'Let it be'.

The Bootle Beatles | Starlite Marbella

Esta banda, que lleva más de 30 de años de gira por todo el mundo versionando a 'The Beatles', estuvo acompañada sobre el escenario de la cantera marbellí por una orquesta en las interpretaciones de canciones como 'She’s leaving home', 'Penny Lane', 'When I am 64', 'All you need is love', o 'Hello goodbye'.

El colofón al show lo pusieron hacia el final de esta noche mágica en Starlite con temas como 'Hey Jude', cantado junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga y coreado por el público en pie.

Tras el concierto de 'The Bootleg Beatles' actuaron en el escenario Sessions de Starlite los colombianos de 'Piso 21', quienes tocaron su single 'Me llamas', con el que ha conseguido un disco de Platino en España.