Jasón Derulo estará en Starlite el martes 13 de agosto

AUDITORIO | MARTES 13 DE AGOSTO

Jason Derulo estará de nuevo en el escenario Auditorio de Starlite 2019 el próximo martes 13 de agosto. Después de su increíble actuación en el festival en 2017, Jason Derulo, con su capacidad para crear nuevos ángulos y tendencias, volverá a compartir su música en Starlite una vez más. Entre los 11 singles Platino que marcan su carrera, se encuentran éxitos como “Want To Want Me”, “Whatcha Say”, “In My Head”, “Ridin’ Solo” o “Don’t Wanna Go Home”.