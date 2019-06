God Save The Queen estará en Starlite el jueves 22 de agosto

El show de God Save the Queen reunirá los grandes clásicos del grupo, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, “Made in Heaven”, editado después de la muerte de Freddie Mercury. Éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my Life”, “We are the Champions” o “We will Rock You” conmoverán a la audiencia en un ambicioso show que emula todas las etapas de la carrera de la banda.

La impresionante iluminación y las destacadas actuaciones de los integrantes del grupo harán del jueves 22 de agosto una noche para el recuerdo en Starlite 2019.