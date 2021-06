Alan Parsons Live Project en Starlite el miércoles 14 de julio

Parsons comenzó en el mundo de la música cuando era joven como guitarrista de bandas de blues, pero no fue hasta que consiguió un trabajo como ingeniero de sonido a los 19 años en los famosos Abbey Road Studios cuando realmente dio comienzo su carrera musical.

Hoy en día es mundialmente conocido por participar en discos memorables como los dos últimos de los Beatles, ‘Abbey Road’ (1969) y ‘Let It Be’ (1970), pasando a trabajar después para Paul McCartney, entre muchos otros artistas. Aunque fue con ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), de Pink Floyd, cuando dio el gran salto que le llevó a trabajar como productor para John Miles, Al Stewart o Steve Harley.

En 1975 Parsons decidió lanzarse con su proyecto personal, ‘The Alan Parsons Project’, junto a Eric Woolfson, con el que lanzó 11 álbumes de estudio. En 1990 comenzó su carrera como solista, con la que ha llegado a grabar hasta el día de hoy cinco álbumes de estudio. El más reciente, ‘The Secret’, lanzado en abril de 2019, le devuelve a la actualidad en las listas de éxitos de medio mundo.

Sin duda será una noche muy especial para disfrutar de este gran talento de la música, en Starlite Catalana Occidente 2021.