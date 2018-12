Un hombre encuentra una cartera con numerosos décimos de Lotería y dinero y la devuelve a su dueño

Un fotógrafo gallego, Miguel Muñiz, encontró antes del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad una cartera con numerosos décimos, así como números de la Bonoloto y dinero en metálico, y se la devolvió a su legítimo dueño. El hallazgo, ha contado el reportero gráfico a Efe, se produjo en el municipio de As Pontes, en A Coruña, lugar al que se había desplazado por trabajo.

En la carretera observó la presencia de esta cartera y decidió bajar del coche; entonces fue cuando comprobó que contenía "mogollón de Lotería", así como billetes, que por el viento habían empezado a salir disparados. No obstante, no dudó en ir recogiéndolos, inclusive los que se habían desplazado hasta el monte, hasta sumar la cantidad de 120.

A continuación, puso rumbo a Santiago de Compostela, donde iba a hacer las fotografías de una boda. Terminada su labor, contactó con el propietario del objeto perdido, un cazador de As Pontes, que se sorprendió y agradeció la llamada. Al día siguiente, le hizo llegar la cartera por correo y, a su vez, el propietario quiso tener el detalle de enviarle ochenta euros de Lotería.

El 67.774, un cuarto premio del sorteo extraordinario, se ha vendido en As Pontes y este fotoperiodista todavía no sabe si uno y otro han resultado agraciados. "Ojalá", concluye, "que sería un bonito reportaje, pero no creo".

Este año ha estado cargado de bonitas noticias relacionadas con la Lotería, como la de una lotera que guardó un décimo premiado con 60.000 euros a un cliente que siempre jugaba a ese número. El premiado llevaba más de diez años jugando al mismo número pero cuando tocó el destino quiso que Pedro no abonara aquel día los seis euros del décimo premiado.