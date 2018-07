Vilalba rompe la mala racha de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad en Galicia

La suerte ha sonreído a Galicia este 22 de diciembre, con un premio Gordo, el del 71.198, que ha caído en su mayor parte en la pequeña localidad de Vilalba (Lugo), tras varios años en los que la lluvia de millones ha esquivado a los gallegos y con una cifra, 520 millones de euros, inédita en este sorteo para la Comunidad.

Este 2017 y Vilalba, un municipio del interior lucense de menos de 15.000 habitantes, han roto la mala racha de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, que llevaba dos años sin visitar tierras gallegas.

Las 130 series del número 71.198, compradas en su mayoría por vecinos de esta villa de algo más de 14.000 habitantes, han provocado desde el mediodía escenas de júbilo en varios puntos de la capital de la Terra Chá, con dos claros epicentros: la administración número 1 de Loterías de Vilalba y el bar Cascudo, en la parroquia de San Xoán de Alba.

A escasos 200 metros de la casa natal de Manuel Fraga Iribarne y también del pedestal que desde hace algo más de un mes luce vacío, sin el busto del fundador de Alianza Popular, se encuentra la administración Alcázar, la que vendió la mayor parte de los 1.300 décimos.

A su titular, Mari Carmen Fernández, le faltaban palabras durante toda esta jornada para explicar la alegría que supone "repartir tanta felicidad", y, para más 'inri', entre tanta gente conocida.

"Esto es una fiesta, yo aún no me lo creo", comentaba David Eimil poco antes de la hora de comer en el bar Cascudo. Es el hijo del dueño y emocionado junto a su padre (a ambos se les conoce como 'o Cascudo') aseguraba que "el bar no se cierra". Eso sí, "igual" toca "una semana de vacaciones", bromeaba el joven Eimil, con una botella de champán en una mano y una copa mediada en la otra.

A esas horas ya llevaba "15 o 16 abiertas", para brindar entre clientes, amigos y conocidos, que tras acudir al centro del pueblo trasladaron la celebración a este local habitualmente frecuentado por cazadores. El número aquí lo escogió el mayor de los 'Cascudo', que, pese a ser el culpable del reparto de más de 200 millones de euros, se mostraba llamativamente tranquilo en medio de la algarabía y de la nube de periodistas.