El recorrido del encierro de San Sebastián de los Reyes discurre por las calles, Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta, Avda. de la Plaza de Toros y ruedo del coso. La longitud total de la manga del encierro es de 820 metros, y la duración media de las carreras es de dos minutos y quince segundos. Como consecuencia de ello, resulta imposible correrlo completo, por lo que se recomienda, previamente elegir un tramo adecuado a los gustos, experiencia y condición física del corredor.

Leopoldo Gimeno-Real Vieja

Distancia: 123 m. Pendiente: ascendente 1,66%.

Pavimento: Asfalto

Vallado: Horizontal abierto. Cerrado en tramos iniciales y curva.

Observaciones: Zona Libre de corredores, hasta final de Leopoldo Gimeno.

Descripción: Leopoldo Gimeno, tras el cordón de seguridad que impide bajar hasta los corrales, con una curva pronunciada hacia la izquierda que conduce hacia Real Vieja. Resultará fácil correr en este tramo, ya que es la zona de afianzamiento de la manada, generalmente la velocidad es lenta, las reses van agrupadas y existen muchos huecos con vallado a ambos lados, lo que posibilita una rápida salida.

Real Vieja-Curva de Postas

Distancia: 148 m. Pendiente: ascendente 4,61%.

Pavimento: Asfalto y adoquín en tramos finales.

Vallado: Doble horizontal abierto. Cerrado en tramo inicial.

Observaciones: Espectadores en segundo vallado.

Descripción: Recorrido ascendente con una pendiente ligera, pero suficiente para que las reses se apoyen en los cuartos traseros e impriman una mayor velocidad al ver ante ellos espacio abierto y una progresión de luz. Aquí la carrera tiene mayores complicaciones porque además de la velocidad, los toros más fuertes comienzan a tomar la cabeza de la manada y miran a izquierda y derecha constantemente, llegando a salir del grupo en bastantes ocasiones. Existe doble vallado en el lado derecho e izquierdo, con huecos suficientes para subirse en carrera. Se trata de un tramo emergente, en el que cada vez más corredores están comprobando los enormes huecos para coger toro que existen, sobre todo en la parte media y final del mismo.

Tercer tramo: Curva de Postas-Postas

Distancia: 141 m. Pendiente: ascendente 2,19%

Pavimento: Adoquín.

Vallado: Horizontal abierto. Cerrado en tramos inicial izquierda, curva.

Observaciones: Chapones que cruzan la calle sin deslizar. Zona final de la calle sin vallado.

Descripción. Primera puerta de contención de reses, que se cierra al paso de las mismas. Como se ha indicado, las reses vienen fuertes y han de girar a la derecha de forma violenta, por lo que con total seguridad, los toros que no vean la curva con antelación o vengan excesivamente rápidos, tomarán el giro por el exterior, colisionando incluso con el vallado, pudiendo llegar a caerse. Correr este tramo no es dificultoso si se tiene cuidado de entrar en la curva por el interior dando espacio a la manada para correr algunos metros más y salirse sobrado por el vallado de la derecha o de la izquierda. En cambio, si apuramos distancias en la curva deberemos cuidarnos, ya que hay toros que nada más tomar la curva por la izquierda, hacen hilo y buscan corredores en el vallado de la derecha de forma rápida y no siempre hay huecos suficientes para salirse por arriba, por lo que habrá de buscarse la 'gatera' o hueco inferior.

En la parte media de la calle, los toros vuelven a agrupase nuevamente y bajar su velocidad, debido a la disminución de luz y el número de corredores que les impiden ver la calle con claridad. En el tramo final suelen producirse alcances de unos corredores sobre otros, produciéndose situaciones de peligro.

Curva Postas – Real

Distancia: 23 m. Pendiente: ascendente 1,66%.

Pavimento: Adoquín-Asfalto.

Vallado: No hay vallado, salvo aglomerados de escaparates y puertas margen izquierda calle Real.

Observaciones: Aglomeración de corredores parados en margen derecha, zona sin vallado.

Descripción: Tramo comprometido para el corredor, en el que los toros tomarán la curva abiertos hacia la izquierda y los bueyes lo harán por el interior. Los corredores deben ajustarse al lado derecho para tomar nuevamente distancia con la manada y colocarse adecuadamente para correr el tramo siguiente. Hay que tener especial cuidado con los cruces y tropezones entre unos corredores y otros. Evitar salirse de la manada hacia el vallado de la izquierda del inicio de calle Real, ya que ese es el espacio natural del desarrollo de la carrera de los toros que pueden arrollar.

Comienzo de Real – Confluencia con Leopoldo Gimeno

Distancia: 85 m. Pendiente: descendente – 0,81%.

Pavimento: Asfalto.

Vallado: Horizontal simple abierto. Vallado doble al final del tramo.

Observaciones: En los primeros tramos no hay doble vallado, por lo que los espectadores se encuentran subidos en la parte exterior del mismo, no dejando muchos huecos para salirse hacia arriba.

Descripción: Con bastante seguridad la manada iniciará este tramo totalmente abierta hacia la izquierda como consecuencia de la curva anterior, por lo que habrá que estar muy pendiente de la salida y embestidas de los animales, sobre todo en el margen derecho donde suelen acometer cebados con algún corredor que les inquiete, con el condicionante de la cantidad importante de participantes que se posicionan en ese lado, lo que hace dificultoso salirse con limpieza.

Real – Curva de Estafeta

Distancia: 139 m. Pendiente: descendente -0,82%.

Pavimento: Asfalto.

Vallado: Horizontal abierto con doble vallado a ambos lados.

Observaciones: Disposición de zona libre de corredores hacia la mitad del tramo.

Descripción: Al encontrarse cerrada la puerta que da acceso a la zona libre de corredores, es el tramo de mayor masificación del encierro, al menos antes de darse suelta a los toros, ya que allí se dan cita los corredores de ese tramo, más todos aquellos 'corredores de ventaja' que no pretenden correr el encierro sino únicamente acceder de forma gratuita al coso. Es un tramo de velocidad vertiginosa, donde las reses comienzan a correr de verdad, ante la visión de espacio y la luz que tienen por delante.

Los toros suelen abrirse generando varios frentes donde los corredores pueden colarse con facilidad aunque se ha de contar con buenas piernas. Al final del tramo desciende ligeramente la velocidad al encontrarse con el espacio cerrado por la cantidad de corredores que ya en ese punto, intentan templar la velocidad de la manada. Si se va a entrar, debe de tenerse en cuenta que los toros no se ven y hay que tomar referencias distintas a las visuales (pastores, flaxes, corredores habituales…) para no ser arrollado y hay que salirse rápido y preferiblemente por el lado izquierdo ya que, generalmente, está menos masificado; retirarse entamente o quedarse parado puede ser muy peligroso, tanto para el propio corredor como para el resto de corredores que vengan en astas.

Curva de Real – Estafeta – Estafeta media

Distancia: 89 m. Pendiente: descendente – 4,86%

Pavimento: Asfalto/Adoquín.

Vallado: Horizontal abierto ambas márgenes. Vallado ciego en margen derecha de la curva e izquierda abierto. Tras la curva doble vallado margen derecho únicamente.

Observaciones: Segunda puerta de contención de reses. Pequeño bordillo en acera izquierda.

Descripción: Uno de los tramos más complicados de la manga es la curva de Real con Estafeta, ya que el número de corredores es importante y no siempre se tiene contacto visual directo de la manada, por ello, se considera que la curva debe de tomarse por el interior, margen izquierdo, ya que los toros lo harán por el exterior, margen derecho, colisionando con el vallado y en algunos casos saldrán afectados del choque e incluso desorientados, por lo que si no se tiene suficiente experiencia, es conveniente dejar pasar la cabecera de la manada y meterse entre los huecos, aprovechando la disminución de la velocidad de las reses como consecuencia de la pendiente descendiente.

Para salirse es preferible utilizar la parte izquierda que no tiene vallado, pero es amplia y generalmente, los toros no van hacia ese lado, haciendo su carrera pegados a la talanquera de la derecha. Si se va a tomar ese vallado, habrá de subirse rápido a fin de no estorbar o ser arrollado.

Estafeta – Túnel de acceso a la Plaza de Toros

Distancia: 72 m. Pendiente: descendente de 4,86% hasta -0,90%.

Pavimento: Adoquín.

Vallado: Horizontal abierto doble en todo el tramo.

Observaciones: En los últimos 12 metros antes de la entrada al cosos a izquierda y derecha, se encuentra instalado un vallado de rápida evacuación horizontal/vertical, al igual que en el túnel de acceso en prevención de montones humanos.

Descripción: Este tramo es continuación del anterior, donde la velocidad de las reses todavía es lenta pero va aumentando de forma paulatina y permite la realización de espectaculares y bellísimas carreras llenas de temple y elegancia. Al tomar contacto con el tramo llano del final de calle y disponerse de más luz a ambos lados, las reses suelen aumentar el tranco de forma notoria y como consecuencia de ello, la velocidad de la carrera.

La anchura de la manga sufre una importante disminución, ya que pasa de los 10 metros iniciales a los 4 metros de anchura de la puerta de entrada a la plaza lo que lo convierte en un punto muy peligroso, sobre todo los días de máxima aglomeración de corredores, por ello si no se cuenta con suficiente experiencia, es mejor quedarse fuera y no entorpecer el paso de los que vienen con la manada. El túnel de acceso cuenta con gateras y puertas de rápida evacuación horizontal para su utilización en caso de montones humanos.

Al entrar a la plaza hay que retirarse cuanto antes, por ello, nada más pisar la arena del ruedo, se deberá correr hacia la barrera más próxima, a derecha o a izquierda según la dirección que se lleve en el túnel, evitando cruzarse en la trayectoria de otros corredores.

Se deberá saltar al callejón de forma inmediata para dejar paso a otros corredores y permitir el trabajo de los dobladores y pastores.

FUENTE: sansencierros.org