Patxi López: "Estoy tan en contra de la independencia como de la recentralización"

El lehendakari y candidato a la reelección del PSE en las elecciones al País Vasco, Patxi López, ha asegurado en Espejo Público que "Estoy tan en contra de la independencia como de la recentralización".

El candidato del Partido Socialista de Euskadi ha explicado que en su opinión la España de las autonomías y el autogobierno "ha provocado el mayor salto de progreso y de igualdad entre ciudadanos y territorios de este país" y que por eso "va a defender autogobierno y descentralización".

El lehendakari Patxi López entiende que existan motivos para el descontento porqué "estamos atravesando una época difícil y parece que algunos políticos no están dando las soluciones adecuadas, porque cada vez vamos a peor".

Sin embargo López lamenta el desencanto en la clase política que tienen los ciudadanos como refleja la encuesta del CIS porque "sólo la política es el instrumento que tiene la ciudadanía para resolver sus problemas".

Asi ante el desafío soberanista del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha contestado que "tenía que haber empezado antes a utilizar la política para no dejar que creciera esta ola de desafección entre Cataluña y España".

"Se tenían que haber buscado fórmulas para mejorar la financiación que recibe Cataluña, que es muy desigual entre lo que aporta y lo que recibe", ha reconocido y dice que "cerrando los ojos no se arreglan los problemas sino que se empeoran".

"La democracia es el juego de mayorías pero también es el respeto a las normas, a las leyes y a las reglas que nos hemos dado porque si no sería le ley de la jungla y esto no puede ser en un sistema democrático", ha argumentado el lehendakari.

Patxi López ha afirmado tajante que no es partidario de un referendum de autodeterminación en Cataluña "No vale decir esto lo convoco porque sí. La democracia no es sólo esto, la democracia también es el respeto. Tenemos que buscar la legitimidad de nuestras decisiones y hay cosas que tenemos que decidir entre todos".