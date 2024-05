Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre: Comprobar décimo de hoy domingo 5 de mayo, en directo

Hacienda reclamará parte del dinero ganado en el sorteo de la ONCE por el Día de la Madre si la cuantía supera los 40.000 euros.

Por debajo de esa cifra, los premios de lotería de la ONCE están exentos de tributación, es decir, no hay que pagar impuestos a Hacienda.

"A partir del 1 de enero de 2020, para los premios derivados de los juegos celebrados a partir de esa fecha, este mínimo exento es 40.000 euros", recoge el comunicado de la ONCE. "Este mínimo exento aplica a todos los productos de Lotería de la ONCE cuyo precio sea igual o superior a 0,50 euros", añade.

Es más, si ganas dos premios que separados no superan los 40.000 euros, no se pagará tampoco a la Agencia Tributaria. Si has ganado dos combinaciones de menos de 40.000 euros (21.000 euros, y en otra un premio de 19.000 euros), no tendrás que pagar por esos premios porque ninguno alcanza el mínimo exento.