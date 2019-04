España, un país que sólo ha vivido cinco debates electorales en su historia

La tradición de los debates electorales tiene corto recorrido en España, pero mucho más largo en países como Estados Unidos. Allí nadie se plantea la posibilidad de que no haya debates antes de unas elecciones. Siempre los hay. De hecho, ya está fijada la fecha y el lugar de los cinco debates de las elecciones presidenciales que se van a celebrar dentro de un año. Y eso, que todavía no ha sido elegido el candidato republicano, que se enfrentará al actual presidente de estados Unidos, Barack Obama.



En España no tuvimos un debeta electoral hasta 1993. Y fue en esta casa, en Antena 3. Felipe Gonzalez llevaba once años como presidente del gobierno. José María Aznar iba por delante en las encuestas. Lo vieron casi once millones de personas. PSOE y PP lo negociaron todo, desde la altura de las mesas, hasta la temperatura del plató. Los especialistas dieron como vencedor a Aznar. Fueron noventa minutos de intercambios dialécticos de alta tensión.

Después de aquel debate de 1993 tuvimos que esperar quince años para ver a otros dos candidatos enfrentarse ante las cámaras: fue en las últimas elecciones, las de 2008. Zapatero y Rajoy recuperaron esta fórmula de dos debates. Rajoy hablaba de crisis mientras Zapatero lo hacía de creación de empleo.



El primer debate electoral televisado de la historia se emitió hace medio siglo, en 1960 entre Jhon Kennedy y Richard Nixon. Kennedy mostró más capacidad delante de las cámaras en un debate que fue seguido por 70 millones de americanos. Sin embargo, los ciudadanos vieron como vencedores a los candidatos según siguieron el debate a través de un medio u otro. Mientras Kennedy resultó ganador para los ciudadanos que siguieron el debate por la televisión, fue Nixon quien resultó ganador para quienes siguieron el debate a través de la radio.