Rivera advierte a Sánchez de que pactar con los nacionalistas sería "cometer los errores del pasado"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido su Pacto por España planteado al Gobierno, al PSOE y a Podemos, y ha dicho que espera que detrás de las reticencias de Pedro Sánchez para no firmarlo no esté el creer que para gobernar hay que llegar a acuerdos con los partidos que planteen la secesión. En rueda de prensa en el Parador Nacional de Ávila donde Ciudadanos celebra su Ejecutiva Nacional, Rivera ha apostado por "cristalizar y visualizar" más pronto que tarde su Pacto por España, y ha hecho un llamamiento a los catalanistas para que en algún momento digan al presidente catalán en funciones, Artur Mas, que se está equivocando.

Preguntado por si detrás de la decisión de Sánchez de no querer rubricar el pacto puede estar el quinto punto relativo a que los partidos que quieran formar parte del mismo no gobiernen jamás "de la mano de los que quieren romper España", Rivera ha dicho que espera que ello no sea así porque, si no, se volverán "a cometer los mismos errores del pasado" o incluso "más graves". En la conversación telefónica mantenida este sábado con Sánchez, Rivera ha dicho que "no hubo mención exacta" sobre el rechazo a un punto u a otro, y el líder del PSOE simplemente le dijo que no veía necesario la firma de un acuerdo de Estado.

Rivera ha aprovechado su intervención para apelar a que los catalanistas digan a Mas que se está equivocando y ha apelado a Francesc Cambó, Josep Tarradellas y Miquel Roca Junyent, y ha dicho "si alguno quiere saltar del barco independentista y volver al marco constitucional le queda poco tiempo".