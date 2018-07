Rajoy: "Ni yo ni nadie en el PP ha propuesto una gran coalición con el PSOE"

El presidente del Gobierno y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado que ni él ni nadie de su partido ha "propuesto" una gran coalición de gobierno con el PSOE para después del 20D, al tiempo que ha señalado: "De las coaliciones hablaré el día 21".

"Yo no lo he propuesto y soy el presidente del partido; nadie ha propuesto en el PP esa coalición y esa noticia la doy por no leída", ha afirmado en una entrevista radiofónica este viernes, horas antes del cierre de campaña.

Este jueves las agencias de noticias citaban fuentes de la dirección de campaña del PP que no descartaban a priori esa gran coalición, al considerar el PP que no contaría con el número suficiente de escaños si logra el apoyo de Ciudadanos. Además, se aseguraba que la condición para ese gran pacto sería la salida de Pedro Sánchez.

Tras subrayar que en el encuentro con empresarios que mantuvo ayer en Barcelona ni habló de eso, ni citó a Sánchez, ni mencionó a un PSOE renovado, el candidato popular a dos días de las elecciones, Rajoy ha hecho hincapié en que su objetivo es "ganar" y "conformar un gobierno estable".

"Eso de la coalición con el PSOE, pero cambiando al secretario general, en absoluto, no está encima de la mesa", ha insistido. Tras reiterar que de las posibles coaliciones hablará el día 21, Rajoy se ha mostrado convencido de que el PSOE y Podemos, si pueden, llegarán a un pacto postelectoral, como hicieron tras las municipales y autonómicas, y ha declinado hacer la "quiniela" sobre cual de esos dos partidos podría quedar segundo, si gana el PP.