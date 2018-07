Albert Rivera garantiza en Bruselas que no pactará con Podemos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha garantizado en Bruselas que su partido no permitirá que, después de las elecciones generales en España, pudiera haber un Gobierno del que formara parte Podemos al entender que propicia el separatismo con su propuesta de referéndum en Cataluña.

Rivera ha trasladado esta reflexión a los líderes de la familia demócrata-liberal europea, con quienes se ha reunido horas antes del inicio del último Consejo Europeo del año.

En la penúltima jornada de la campaña electoral, el presidente de Ciudadanos, según ha asegurado en declaraciones a los periodistas, ha explicado a los máximos responsables de partidos integrados en la Alianza de Demócratas y Liberales europeos que el próximo domingo habrá un cambio en la política española porque va a dejar de ser un país bipartidista.

Ha señalado que si Ciudadanos gana las elecciones o tiene fuerza en el nuevo Parlamento, habrá cambios en España pero para fortalecer la UE, la economía de mercado y la sociedad del bienestar, pero nunca para generar rupturas. Por ello, ha garantizado que su partido impediría en cualquier caso que existiera un gobierno con independentistas, anti-sistema o, como pide Podemos, que permitiera un referéndum en Cataluña.

Pero tampoco llegará a acuerdos con quienes "no quieren regenerar España" y considera responsables de muchos casos de corrupción. "Si los españoles quieren más bipartidismo, estaremos en la oposición. Pero votaremos en contra siempre de que se pueda formar un Gobierno populista o donde el separatismo pueda romper España con ese referéndum que propone Pablo Iglesias", ha subrayado.

Rivera ha reiterado su condena de la agresión sufrida ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ha advertido de que no debe intentarse sacar provecho político de ese acto. "No hay justificación posible a la agresión y no hay rédito electoral posible", ha añadido.

En ese contexto, ha explicado que su partido también ha sido objeto de una campaña de "juego sucio" con injurias y falsedades por parte de algunos representantes de Podemos, del PP y del PSOE.

Ante la posibilidad de que haya que modificar en el futuro las campañas de los líderes para evitar hechos como el ocurrido en Pontevedra, ha reconocido que quizás se tenga que plantear, aunque ha precisado que eso no casa con la política de cercanía que se pretende.