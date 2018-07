El 62% de los votantes del PSOE quieren que Rubalcaba siga al frente

El presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, ha destacado que el 62 por ciento de los votantes del PSOE quiere que Alfredo Pérez Rubalcaba siga al frente del partido, según últimos datos de encuestas realizadas por la empresa de sondeos tanto de hace cuatro meses como de hace dos semanas.



En el debate sobre el resultado de las Elecciones Generales 2011, en el Fórum Europa de Madrid, Toharia ha restado trascendencia a la derrota electoral pues sostiene que Rubalcaba es un político "brillante", con una "trayectoria consolidada", pero que jugaba una partida en la que "el que reparte las cartas no le contaba todo lo que tenía que haberle dicho".



Según ha explicado, el candidato socialista tenía una tarea "imposible" pues no podía criticar al Gobierno anterior y cada cosa que propusiese le iban a preguntar por qué no lo había hecho antes. "Se trataba de una partida en la que probablemente quien ha sido más leal con él ha sido la oposición y no el propio Gobierno socialista", ha apuntado.



Pedro Arriola, asesor de Rajoy y presidente del Instituto de Estudios Sociales, también presente en el encuentro, ha añadido sobre Rubalcaba que "uno puede ser un magnífico jugador pero el azar está ahí y como le vengan a uno malas cartas de manera continuada se queda ahí".



A su juicio, en esta campaña electoral el PSOE ha tenido "errores de bulto y forzados" pues diseñó una "campaña presidencialista" que terminó con el cara a cara televisivo entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.



"Mariano Rajoy no ha pronunciado la palabra 'Alfredo Pérez Rubalcaba' ni una sola vez en la campaña electoral y a Rubalcaba no se le ha caído el termino 'Rajoy' de su boca en toda la campaña", ha agregado.