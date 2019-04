Rubalcaba: "España no está para noes ni dependes"

El déficit continuado y excesivo es el colesterol del malo en el Estado del Bienestar, por lo que creo que hay que combatirlo. Se puede recurrir a él, pero mantener el déficit acaba siendo muy malo para las cuentas públicas.

Debemos seguir luchando contra él, llevamos dos ejercicios de consolidación fiscal duros y quedan dos años para llegar a los objetivos pactados con la UE.

Pienso que esta campaña para los socialistas tiene dos objetivos fundamentales que son la creación de empleo y la consolidación de nuestro Estado de Bienestar.

Para ello hay que hacer propuestas claras, saber que ingresos tenemos. Al déficit uno le hace frente elevando los ingresos, ahorrando y combatir el fraude fiscal.

He visto que Mas reclamaba un impuesto a grandes fortunas, por lo que parece que esas acusaciones de populista y electoralista se disipan.

Sé que Rajoy no quiere gravar las rentas más altas, pero no dice ni que sí ni que no. Yo le dije al presidente 'si lo aprobáis ahora el dinero estará disponible ya en 2012'. El debate del impuesto de patrimonio es el debate de la justicia distributiva.

Hay que poner un impuesto a los bancos como tienen otros países para que cuando vuelvan a tener ganancias paguen.

¿Qué no vamos a hacer? Recortar en los derechos son las líneas rojas. Cuando quitas ambulancias y profesores estás rebajando los derechos de los ciudadanos. Y creemos que se están traspasando. Hay quien al hilo de los apuros del sistema sanitario para llegar a fin de mes o año privatizan.

Hay que luchar contra el déficit pero no se pueden lesionar los derechos de los ciudadanos. No tenemos que congelar las pensiones porque hicimos una reforma laboral y un nuevo sistema de pensiones para evitarlo.

España no está para noes ni dependes, hay que tener claro cuáles son las ideas y propuestas.