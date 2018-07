Rubalcaba: "Cuando a uno no le van bien las encuestas, hay que trabajar muchísimo más"

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha evitado comentar las encuestas que vaticinan su derrota por amplio margen frente al PP en las elecciones generales, y sólo ha reiterado su receta para afrontarlas: "Cuando a uno no le van bien las encuestas lo que hay que hacer es trabajar muchísimo más".



Elevar el porcentaje de las comunidades para sanidad, educación y servicios sociales

Rubalcaba se ha expresado así en rueda de prensa junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez, con el que se ha reunido en Madrid, un día después de la publicación de encuestas que auguran una brecha entre PSOE y PP de hasta 18 puntos. "No hago pronósticos, conocen mi teoría de tirar adelante y van a vivir en primera persona como entiendo que deben afrontarse las encuestas cuando no van bien", ha dicho dirigiéndose a los periodistas que cubren su campaña electoral.



Rubalcaba ha asegurado que si llega a la Moncloa propondrá una modificación del sistema de financiación autonómica para elevar desde el 75 al 80% el porcentaje de este dinero que las comunidades deben destinar a sanidad, educación y servicios sociales, y además obligarlas por ley a que así sea.



Rubalcaba intensifica aún más la campaña

El candidato socialista intensificará aún más su agenda de campaña, de manera que además de un mitin en A Coruña a mediodía y otro en Vigo por la noche celebrará otros tres "mítines en ruta", en recintos pequeños en las localidades de Betanzos, Oroso y Rianxo. "Nos espera un día grandioso, hoy sí que puede ser un gran día", ha ironizado.



Rubalcaba ha dejado claro que no ha aprovechado su reunión con Méndez, la primera desde que el exvicepresidente fue proclamado candidato, para pedirle el voto -"soy muy respetuoso con la petición de voto"-. También el dirigente sindical ha dejado claro que UGT no pedirá el voto para el PSOE, ni para nadie, porque ya hace tiempo que tomó "la determinación de no solicitar públicamente el voto para ninguna formación política", porque considera que "el grado de madurez política del pueblo español es muy alto".



"Llamamiento a la participación"

Lo que sí hará, ha puntualizado, es "un llamamiento a la participación", porque "la democracia sen construye día a día" y a su juicio es importante "consolidar el sistema democrático". Y además, el sindicato tratará de facilitar "elementos de contraste y de referencia", dando a conocer sus posiciones de manera que los electores las conozcan y, en su caso, las comparen con las de los partidos políticos.



Preguntado por el programa del PP, Méndez se ha declarado preocupado por la falta de "claridad y concreción" y ha pedido a su presidente, Mariano Rajoy, que aclare algunas cosas "que no cuadran". En particular, le ha pedido precisiones sobre el futuro de las pensiones, la educación y la protección por desempleo, y le ha preguntado "cómo van a cuadrar las cifras con un planteamiento incluso de bajada de impuestos.