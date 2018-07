Rajoy: "Los socialistas son incorregibles y no pueden volver a gobernar en una temporada"

"Hoy dormí poco porque me acosté tarde, me levante pronto y antes estuve dando un paseo por mi casa" ha dicho Rajoy para explicar que programó la visita a Melilla después del debate porque: "En Melilla me relajo y sabía que iba a estar cansado". "Me gusta estar aquí, estoy muy contento, siempre me habéis apoyado, tengo por tanto una deuda seguiré viniendo aquí y apoyaré a Melilla como siempre lo he hecho".

La tarea que tenemos por delante es gigantesca, es difícil y es bueno que los españoles lo sepan

Con pocas referencias al cara a cara de ayer frente a Rubalcaba, Rajoy ha explicado que en la recta final de camapña va a "explicar a los españoles qué ha pasado en España y que hay que hacer en el futuro, marcar objetivos". "De mis adversarios políticos sólo quiero decir que lo han hecho muy mal, no han sabido gestionar la economía y que con esas ideas no hay futuro para España", ha añadido.

Ademas ha reconocido: "La tarea que tenemos por delante es gigantesca, es difícil y es bueno que los españoles lo sepan y lo saben pero creo que estamos en condiciones de afrontarla". En cuanto a la situación de crisis Rajoy se ha comprometido a decir a los españoles la verdad. "No voy a decir que no hay crisis, que somos los mejores o que en dos años vamos a adelantar a loa alemanes en renta per capita", ha dicho.

Rigor, seriedad, compromiso, responsabilidad, valentía y diálogo han sido los calificativas para definir la forma en la que va a actuar. "Vamos a actuar con mucho diálogo lo que no quiere decir que no tomemos decisiones tal y como exige la situación", ha apuntado.

Rajoy ha marcado como principal objetivo la reducción de "las sangrantes cifras del paro". "Todo depende de que la economía crezca y se creen puestos de trabajo, todos queremos una sanidad publica universal y gratuita y una educación de calidad y gratuita, todos queremos multiplicar las pensiones; el problema es ser capaces de lograrlo y para eso la clave es gestionar la economía".

Melilla debería aspirar a ser un destino turístico de primer orden

En cuanto a las cifras de paro actuales, Rajoy se ha remitido a la anterior legislatura del PP en la que el paro se redujo al 10% desde el 22% que había dejado el anterior Gobierno de González, para volver a llevar las cifras a losniveles actuales. Así ha concluido diciendo: "Los socialistas son incorregibles y no pueden volver a gobernar en una temporada larga" porque han acreditado que son incapaces".

La ayuda a los emprendedores es otra de las prioridades de Rajoy. "El 80% de los españoles trabaja en una PYME, el resto en una empresa grande o en la administración. Quien crea riqueza son los autónomos, hya que hablar bien de ellos y hay que ayudarles". Para ello ha enumerado algunas medidas que ya apuntó en el debate: no se pagará el IVA hasta que no se cobre la factura, se bajarán los impuestos, si un autónomo no cobra de la administración se congelarán los impuestos, así como la deducción de 3.000 euros por el primer trabajador. "El empleo es bueno para la gente y para mejorar las pensiones, la sanidad y la educación", ha afirmado.

Para terminar se hacentrado en los problemas de Melilla: la educación, la ampliación del puerto comercial, las tarifas de las comunicaciones. Además ha añadido que Melilla debería aspirar a ser un destino turístico de primer orden. "Me enccargaré de ello", ha insistido.

Mariano Rajoy, presentado como futuro presidente

El líder del Partido Popular ha entrado en la sala en la que se celebra el acto de campaña entre vítores. El primero en dirigirse a los asistentes ha sido el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Melilla, Antonio Gutiérrez, que ha presentado a Rajoy como "futuro presidente del Gobierno". Gutiérrez ha descrito al líder del PP como "un melillense que ha nacido en Pontevedra, vive en Madrid pero que lleva a Melilla en el corazón y ha venido a Melilla en los momentos fáciles y difíciles". A continuación ha comentado

En su presentación también ha comentado el debate sobre el que ha afirmado que ha sido una prueba de que se puede neutralizar el la continuidad del Gobierno actual con el cambio al que el Partido Popular conmina en su lema electoral.

El siguiente en hablar ha sido el presidente regional del Partido Popular y candidato a la reelección como senador, Juan José Imbroda. El presidente autonómico ha mantenido el mensaje triunfalista: "Vaya baño que le pegastes ayer a Rubalcaba, vaya baño, presidente".