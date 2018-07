Rubalcaba: "Lo más importante es que millones de españoles conocen mi proyecto"

"Millones de personas saben que si dan su confianza al PSOE saldremos de la crisis sin dejar a nadie atrás, creando empleo, tirando de la economía desde los poderes públicos, pidiendo más al que más tiene, innovando y con protección social para todos", ha dicho ante unas 300 personas en un acto organizado por Juventudes Socialistas en Talavera de la Reina (Toledo).

"No se me ocurre ningún sitio mejor donde expansionarnos, celebrarlo, que aquí en Toledo", ha asegurado en su primera intervención pública tras el 'cara a cara' con Rajoy, sobre el que ha dicho que, obviamente, no es que le dé "lo mismo" quien fuese el ganador pero ha recalcado que lo más importante es que pudo confrontar su proyecto con el del PP y que eso es lo mejor de los debates y de la democracia.

Tras su primera valoración del debate, Rubalcaba ha aprovechado su presencia en un auditorio joven para insistir en combatir la abstención y la indiferencia --"con indiferencia no se conceden becas"-- y para tratar de alejar el temor de la generación más joven a vivir peor que la de sus padres. "No va a ser así", ha asegurado.

Rubalcaba hará doblete este martes en la provincia protagonizando esta tarde un mitin en la ciudad de Toledo junto al alcalde de la capital, Emiliano García Page y el secretario general de los socialistas castellano-manchegos, José María Barreda. En Talavera, donde Rubalcaba ha llegado acompañado también por Barreda, su 'telonero' ha sido el secretario general de JSE, Sergio Gutiérrez.

Juventudes se ha encargado de caldear el ambiente y a Rubalcaba le han recibido al grito de "Se nota, se siente, Alfredo presidente" y coreando lemas como "A por ellos" y "Con Rubalcaba la escuela no se paga". El broche lo ha puesto el cántico "Con Rubalcaba un pasito 'palante' y con Rajoy un 'pasito 'patrás'".