Javier Arenas ve a Rubalcaba "peor que Zapatero"

Arenas ha advertido de que junto con el actual líder del Ejecutivo, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, Rubalcaba forma parte "del cuarteto del pasado".

Durante su intervención en un acto que supone el inicio del curso político para el PP-A, ante un auditorio de 3.000 personas en el Palacio de Congresos de Granada, Arenas ha augurado que el "cambio" llegará a España el próximo 20 de noviembre, en las elecciones generales, y que un mayor cambio, "con más intensidad", llegará a Andalucía cuando se celebren los comicios autonómicos.

"Hoy el único miedo que existe es a que sigan los mismos", ha dicho el líder de los 'populares' andaluces, para quien el PSOE cuenta con candidatos del pasado, como Rubalcaba, "que es peor que Zapatero porque suma sus peores años con los peores años de Felipe González", o como Griñán, "que en 30 años no se ha bajado del coche oficial".

"Cuando veo a Rubalcaba en televisión haciendo propuestas me pregunto ¿por qué no lo habéis hecho ya Alfredo? o ¿por qué no se lo dijiste a Zapatero?", ha dicho.