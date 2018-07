Amaiur no descarta pactar con Geroa-Bai pero cree que el PP "también lo tumbaría"

El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha reconocido este viernes que, tras la decisión del PP de rechazar su petición de formar grupo parlamentario propio, estudian la posibilidad de pactar con otras fuerzas políticas, como Geroa-Bai, para cumplir los requisitos que establece el reglamento, si bien se ha mostrado convencido de que la intención del PP es tumbar cualquier propuesta que presenten.



Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE en la que ha reiterado que no es necesario darle "muchas vueltas" a esta cuestión porque el dictamen emitido por el PP "deja a las claras una intencionalidad evidente", lo que les lleva a pensar que "cualquiera de las opciones que pudieran plantear sería tumbada por esa falta de disposición".



"Se le ha dado muchas vuelvas, y no solo porque entendemos el derecho que nos asiste, sino porque el resto de los partidos nos han ofrecidos su voluntad al facilitarnos diputados. Con IU, y con ERC se ha comentado mucho, y con Geroa-Bai, podría ser que pudiéramos formarlo, pero yo no le daría muchas vueltas", ha manifestado.



Asimismo, ha valorado que con la decisión de la Mesa del Congreso, en la que PSOE y CiU decidieron abstenerse al entender que el informe jurídico preparado por los letrados no era lo suficientemente completo para valorar la cuestión, "se han confirmado las previsiones más negativas", al tiempo que ha señalado que "seguramente" recurrirán la decisión antes el Tribunal Constitucional en estas 24 horas.



Dicho esto, ha señalado que conseguir formar el grupo propio no es su "objetivo último" sino "una herramienta de trabajo" para cumplir sus compromisos con la sociedad vasca, al tiempo que ha asegurado que los vascos "no van a entender" la decisión del PP. "Con o sin grupo vamos a trabajar con la misma determinación", ha apuntado.