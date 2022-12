Valenciano: "Aunque yo fuera telefonista le hubiera ganado el debate al señor Cañete"

La candidata del Partido Socialista ha convertido en bazas fundamentales para su campaña los dos ataques "machistas y clasistas" recibidos por sus adversarios populares. El pasado viernes en Espejo Público Arias Cañete declaró que "el debate con una mujer era siempre complicado" y la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, publicó en las redes sociales un tuit en el que aludía a Valenciano como la "secretaria de Ferraz".

Ante estos ataques de los populares, Elena Valenciano ha asegurado que "han mezclado una reflexión machista con clasista, que habitualmente van de la mano". Además, ha criticado que tres días después de las declaraciones del exministro de Agricultura "nadie haya pedido disculpas, y el Presidente no sólo no ha pedido disculpas sino que ha avalado, casi jaleado, a su candidato" refiréndose al apoyo que Rajoy ha mostrado a Cañete este fin de semana.

Valenciano ha insistido durante toda la entrevista en que "Arias Cañete no me ha dejado ganar", en contra de lo que el popular quiso transmitir alegando a la "superioridad intelectual". Para la candidata socialista, su adversario "estaba nerviosísimo" y argumenta que ella hizo propuestas desde el principio del debate sin recibir respuestas por parte del popular.

Convencida de ser la ganadora del cara a cara, Elena Valenciano también contestó a las críticas que se fundamentan en su falta de estudios universitarios: "El señor Cañete, que es abogado del estado, defendió peor sus ideas que yo". Además la candidata de izquierdas se preguntaba: "¿Vamos a construir una sociedad en la que sólo puedan aspirar a hacer política aquellos que tengan títulos universitarios?".

Valenciano ha defendido que "los mejores no son los que tienen los títulos universitarios siempre" y ha zanjado el debate formulando otra pregunta en el mismo sentido: "¿un agricultor o ganadero no puede aspirar a hacer política democrática?"

Preguntada sobre una entrevista en la que la candidata aseguraba que no hubiera sido ministra aunque Zapatero se lo pidiese, Valenciano explicó que su perfil "es mas de calle, de activista que de despacho de ministra" y sobre el acto en Torrejón en el que fueron recibidos con críticas quiso contestar a las declaraciones que Albert Rivera realizó también en el programa de Antena 3, en las que el candidato de Ciudadanos aseguraba que no había que ir a sitios a donde no se les invitaba. "No he ido a ningún sitio que no me hayan invitado", sentenció Valenciano.

Tajante fue también sobre las europeas: "Estoy convencida de que vamos a ganar". Por ello no se plantea que si el resultado fuese negativo, AlfredoPérez Rubalcaba vaya a dimitir: "Sería la primera vez en la historia en la que un político dimita por no ganar las elecciones europeas".