Cañete, tras las declaraciones en Espejo Público: "Si he ofendido a alguien, pido disculpas"

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha pedido "disculpas" si ha "ofendido a alguien" con sus comentarios sobre el machismo y los debates con mujeres, ha admitido que estuvo "desafortunado" con esas palabras y ha asegurado que "desde luego" que no es machista, y que su trayectoria así lo acredita.

En una entrevista en una emisora nacional, ha reconocido que no esperaba tanta polémica por esas palabras y ha dicho que ha esperado hasta hoy para disculparse porque quería hacerlo en un medio con gran audiencia, no en un mitin.

No obstante, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que esas palabras minasen sus opciones de ser comisario europeo, como ha sugerido el PSOE, alegando que él no está en esa carrera sino en que el PP gane las elecciones europeas.

Cañete ha querido así zanjar la polémica que inició la pasada semana cuando señaló en una entrevista en Antena 3 que debatir con una mujer es "muy complicado" y sugirió que en su cara a cara con la socialista Elena Valenciano no había querido mostrar su "superioridad" intelectual para no parecer un "machista".

El candidato popular ha asegurado que "desde luego que no" es machista y ha criticado que "algunos" estén intentando dar una imagen "equivocada" de él.