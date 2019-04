Los socialistas catalanes comparan votar a Montilla con tener un orgasmo

La Juventud Socialista de Cataluña (JSC), la rama juvenil del PSC, ha colgado en internet un vídeo para movilizar el voto joven en el que compara votar al PSC y a su candidato a la reelección, José Montilla, con tener un orgasmo. "Votar es un placer", concluye el vídeo tras mostrar a una joven en un colegio electoral que, tras escoger una papeleta del PSC, tiene un orgasmo al introducir en la urna el sobre con su voto por José Montilla.

El anuncio estará colgado en la página de vídeos Youtube y será el centro de una campaña de los jóvenes socialistas por las redes sociales, como Facebook o Tuenti.

Según ha explicado el líder de la JSC, Javi López, en esta campaña electoral su formación está trabajando para "movilizar" a su electorado y evitar que se abstenga. "Somos muy conscientes de que en estas elecciones la clave es ser capaz de movilizar a los electores que normalmente confían en nosotros", ha asegurado.

Es por ello que, en opinión del dirigente socialista, "en un momento en el que la gente se encuentra alejada de la política", el PSC debe "reivindicar nuestra opción" y dirigirse a los jóvenes, uno de los colectivos "más abstencionistas" pero que cuando vota tiende a optar por los partidos de izquierda, ha argumentado. López ha afirmado que, con este vídeo, las juventudes del PSC quieren "dar vitalidad" a la campaña y "ganar notoriedad" entre los votantes indecisos con un vídeo "divertido" y sin contenido político directo. "Realmente creemos que votar es un placer", ha apostillado.

Éste no es el único vídeo elaborado por los socialistas catalanes, ya que, según su página web, han elaborado otros dos 'spots' televisivos dentro de lo que denominan "una campaña en positivo". En el primer vídeo aparece un primerísimo plano de Montilla sin maquillar, en el que, si bien reivindica la labor del tripartito, asegura que no pactará "ni con los que quieren llevar Cataluña hacia la independencia ni hacia la derecha" y reclama "una mayoría fuerte". En el segundo 'spot' aparece un joven situado a las antípodas de los llamados 'ni-ni', ya que trabaja de mensajero y estudia por la noche, en el que reivindica que, al igual que el presidente catalán, "no ha nacido con un pan bajo el brazo" y "nadie le ha regalado nada", pero que "conseguir las cosas con tu propio esfuerzo tiene una recompensa más grande".