Rajoy: "Es más beneficioso ser catalán, español y europeo, que sólo catalán"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado ser "partidario de que gobierne la lista más votada". Explica que, en este caso, al haber una lista que es Junts pel Sí que quiere "romper las reglas del juegos", toda regla general "tiene su excepción" y mantiene que, en este caso, "si fuera posible construir una alternativa contra quien quiere romper España, sería aceptable". De este modo, subraya que es "partidario de que gobierne la lista más votada siempre que respete las reglas de juego".

"Lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles, no unos cuantos"

El presidente del Gobierno ha advertido de que ni los escaños ni los votos "sirven para legitimar una operación ilegal" como la independencia y ha dicho que sería "sensato y razonable" construir una alternativa frente a la lista soberanista, incluso aunque sea la más votada en Cataluña.

A cinco días de las elecciones catalanas, el jefe del Ejecutivo sostiene que "en España se va a cumplir la ley porque es mi obligación", y subraya que "siempre he estado dispuesto a hablar pero no me he encontrado voluntad de diálogo, sino de monólogo".

Convencido de que no habrá declaración unilateral de independencia, Rajoy ha avisado, no obstante, de que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional si llagara ese caso. "Yo creo que es una operación que no se va a producir", ha insistido. Lo que sí puede continuar, a su entender, "es un proceso de tensión, de incertidumbre, de dudas, de división, de generación de conflictos dentro de la propia sociedad catalana, de no aprovechar al máximo la recuperación de la economía".

En una entrevista en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, Rajoy dice que el domingo se verá si hay tantos ciudadanos en contra de España como dicen las encuestas, y añade que "para legitimar una operación ilegal no valen ni escaños, ni votos. La ley está por encima". Desde Moncloa, el presidente subraya que "no se negocia la unidad de España ni la soberanía nacional", como tampoco "la igualdad entre españoles".

"El debate de Margallo y Junqueras es saludable"

El presidente del Gobierno, que afirma que apuesta "por el cumplimiento de la ley", asegura que "hay una desinformación absoluta (en Cataluña), y la gente no conoce las consecuencias de la independencia". "A los catalanes no se les puede privar de su condición de ser españoles y europeos", ha sostenido Rajoy, que ha explicado que cree que su posición y la de su partido "no es un error". Considera que "lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles, no unos cuantos".

En su opinión, "lo que se promete a los catalanes es un proceso de inestabilidad e ilegal", y afirma que "hay una desinformación absoluta, y la gente no conoce las consecuencias de la independencia". Por ello, ha asegurado que se muestra a favor de que haya un debate entre Oriol Junqueras y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Considera que es "saludable" y fue el jefe de campaña quien lo propuso, y por eso se va a hacer.

No obstante, considera que "un debate entre Artur Mas y yo no es planteable en este momento".

Sobre la economía en Cataluña, Rajoy ha insistido que "cuando llegamos al Gobierno, Cataluña no podía financiarse sola" y fue el Gobierno central quien les financió.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de que la gente esté "informada" de lo que podría suceder ante una eventual declaración de independencia de Cataluña, como la salida de la UE, qué pasaría con las pensiones, qué pasaría con los depósitos bancarios o con la moneda. "A mí es que me gusta informar", ha zanjado Rajoy.

Xavier García Albiol, candidato del PP en Cataluña, ha sido calificado por Rajoy como "un candidato valiente". Un catalán de pro que "trabaja para resolver los problemas reales de la gente" y recuerda que ganó en Badalona, mientras que ahora hay un alcalde de la CUP porque el PSOE decidió quitarle la Alcaldía.

"Haré lo posible para que no se vuelvan a repetir acontecimientos como el de Bárcenas"

Para Rajoy, "lo mejor" que podría pasar a partir del 27 de septiembre es entrar en una etapa de "serenidad y sensatez" y finalizar la época de "incertidumbre" a la que, a su juicio, han llevado los actuales gobernantes catalanes.

Al ser preguntado sobre el tema del aborto, cuya modificación puntual ha entrado en vigor este martes en el BOE y las jóvenes de 16 y 17 tendrán que recabar el permiso de sus tutores para poder interrumpir su embarazo. "Creo que ahí había un acuerdo muy general en la sociedad y vamos a seguir trabajando en el futuro para que lo haya en ese tema. Hay muchas ocasiones en la vida en que ganar por mayoría no es lo más razonable. Yo estoy convencido de que se podrá buscar una solución que sea sensata, justa y razonable", ha declarado.