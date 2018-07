La CUP rechaza investir a Mas president y descarta declarar ya la secesión

El número uno de la CUP, Antonio Baños, ha asegurado que si depende de su formación, Artur Mas no será investido presidente de la Generalitat, porque quieren evitar "recortadores y corruptos", en alusión a los miembros de Convergència.

"Es injusto para toda la gente que se ha expresado en términos claramente independentistas hablar solamente si Mas tiene que ser el president", ha añadido Baños en una rueda de prensa de valoración de los resultados electorales.

Baños ha admitido "no se ha ganado el plebiscito, pero sí que hay un voto independentista mayoritario" y ha asegurado que "hay que recordar que el caso de Cataluña Sí que es Pot (ICV y Podemos), que llevan el derecho a decidir y el proceso constituyente en su programa".

Según fuentes de la CUP consultadas, dicho proceso constituyente no incluiría una declaración unilateral de independencia y, por lo tanto, el camino hacia una hipotética secesión sería más lento que lo inicialmente planteado en los programas de los partidos partidarios de la separación de España. Baños ha asegurado que, gracias a ese "proceso constituyente" se podría ver "hacia dónde se decantan" los votos recibidos por Catalunya Sí que es Pot, en alusión a la posibilidad de que algunos de sus diputados sean partidarios de la independencia.

La número dos del partido, Anna Gabriel, ha asegurado que el acuerdo entre Convergència y ERC para que Mas renueve como presidente de la Generalitat "no obliga a la CUP" y ha avisado de que "el proceso (secesionista) no es una persona".

"No somos fetichistas de Artur Mas", ha dicho Gabriel, quien ha pedido que quien lidere un eventual proceso secesionista debe ser alguien "que no tenga nada que ver con etapas anteriores, con los recortes, la corrupción y las privatizaciones".

"No ha cambiado nada de la campaña. No vamos a investir a Artur Mas, porque el proceso no es él", ha insistido Gabriel, cuya formación ha abogado siempre por una persona de "consenso" al frente de la Generalitat. Esa última idea la ha reforzado también la número 4 de la formación, Gabriela Serra, quien ha asegurado que la CUP "no formará gobierno ni hará president a alguien que esté involucrado con los recortes y las privatizaciones".

Los votos de la CUP, formación de izquierdas anticapitalista, son indispensables para que Mas sea investido presidente de la Generalitat, porque la suma de Ciutadans, PSC, Catalunya sí que es Pot y PP es de 63 diputados, uno más de los que ha conseguido Junts pel Sí, formación que tiene intención de proponer al actual jefe del Ejecutivo catalán en la investidura.

Por ello, sería necesario que como mínimo dos diputados de la CUP votasen a favor de Mas, algo que la formación ha prometido en reiteradas ocasiones que no pasará y lo ha vuelto a asegurar este lunes. Por otra parte, Baños ha explicado que la CUP ha emplazado a Junts pel Sí y Catalunya sí que es Pot a entablar conversaciones para pactar un plan de choque contra la pobreza, algo en lo que el partido independentista radical ha insistido mucho durante la campaña electoral.