Sánchez asegura que España y Euskadi no necesitan más gobiernos que fracturen

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que España y Euskadi "no necesitan más proyectos que fracturen", ni de un Ejecutivo como el del PP que "gobierna para la minoría social", ni tampoco el del PNV que divide desde el punto de vista "identitario".

Sánchez ha participado esta tarde en un mitin en el Palacio Euskalduna de Bilbao junto a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y los candidatos socialistas al Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, y de la Diputación de Bizkaia, Carlos Totorika.

El líder del PSOE se ha mostrado convencido de que "España y Euskadi no necesitan más fracturas", sino medidas encaminadas a "unir e integrar, no a dividir y desintegrar". "España no necesita un proyecto de un Gobierno del PP que se ha dedicado a gobernar para una minoría social, el de la amnistía fiscal, y tampoco Euskadi necesita un Gobierno que fracture desde el punto de vista identitario una sociedad tan rica y tan diversa como la vasca", ha defendido Sánchez.

En su discurso, el secretario general ha criticado también la política de recortes de Mariano Rajoy, que "solo da dos opciones a los jóvenes: la tarjeta del INEM o el pasaporte" para tener que buscar oportunidades en otros países. "España no puede renunciar a una gota de talento y de experiencia, ni de jóvenes, ni de mayores", ha asegurado.

Pedro Sánchez a charlado a través de una videoconferencia con unos jóvenes que se han tenido que marchar al extranjero para buscar trabajo. Les ha prometido que si gobierna el Partido Socialista, va a poner en marcha un 'plan de retorno de talento', que consiste en dar incentivos fiscales a las empresas que les contraten y en dedicar 1.500 millones de euros para que los miles de jóvenes que están fuera de España, regresen.