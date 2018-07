Zapatero: "Miente como un bellaco quien diga que el PSOE ha hecho recortes"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acusado hoy de mentir "como un bellaco" al que diga que los socialistas han llevado a cabo recortes sociales y que en su mandato ha disminuido el Estado del bienestar, y ha advertido de que con el PP sí habrá un retroceso.

Zapatero ha participado en Santander en un mitin para arropar a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Lola Gorostiaga, y a la aspirante a la Alcaldía de la capital, Eugenia Gómez de Diego. Ante casi unos 3.000 militantes y simpatizantes socialistas, según la organización, Zapatero ha arremetido contra el líder del PP, Mariano Rajoy, a quien ha afeado que "nunca diga nada", ni sobre sus propuestas, ni sobre la crisis ni sobre cómo crear empleo.

Después de las nuevas incertidumbres sobre la deuda griega, Zapatero ha sido tajante al sostener que se puede tener "plena confianza en el futuro económico de España", a pesar de que el PP "intenta un día y otro minar y socavar la credibilidad de la economía española". En este punto, ha invitado a su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, a que tenga "un poco más de aprecio por su país".

Toda su intervención ha girado en torno a la defensa de las políticas de los socialistas en todos los ámbitos de actuación, con especial detenimiento en las llevadas a cabo por el Gobierno en estos últimos siete años, y en advertir de la pérdida de derechos y de los recortes que habrá con gobiernos del PP. A renglón seguido, ha contrapuesto el comportamiento de los ayuntamientos y las comunidades gobernados por los socialistas, que, a su juicio, han colaborado en la lucha contra la crisis, con los del PP, que han hecho "lo que les ha ordenado Rajoy: obstaculizar las soluciones". Y ha querido lanzar un aviso para el futuro: allí donde gane el PP, se recortarán las políticas sociales y los derechos sociales.

Zapatero ha prevenido sobre esas intenciones del PP, a cuyos dirigentes ha oído hablar en privado de que el Estado de las Autonomías es insostenible, lo que equivale a decir, según su diagnóstico, que son insostenibles la educación, la sanidad y la dependencia. Un vaticinio que le ha llevado a alertar de que el 22-M hay mucho en juego. "Esto no es una broma. ¿O acaso no tienen cara de copago?", ha alertado. "No mentimos cuando hablamos del copago; es lo que tienen en la cabeza. No mentimos cuando advertimos de que habría marcha atrás en la ley de la dependencia.

Decimos la verdad y la verdad es así: no creen en el Estado del bienestar. Y si gobiernan en cada comunidad o frenan o van al copago", ha incidido. Es "fácil" imaginar que si hay una etapa difícil "lo que harán es dar marcha atrás y recortar el derecho social", ha insistido Zapatero, y ha apostillado que el PP no debe enfadarse porque se lo diga, porque esas propuestas son coherentes con lo que defienden "los partidos conservadores".

Lo está haciendo David Cameron en el Reino Unido, ha juzgado, antes de pedir al PP que no se disfracen de lo que no son: ni son centrados ni se preocupan por la gente. Frente a ello, ha negado tajantemente que su Gobierno haya llevado a cabo recortes sociales. "Miente como un bellaco" el que lo diga, porque se ha avanzado "sustancialmente en todas las políticas sociales". De hecho, ha subrayado que los socialistas han aprobado leyes y derechos, y no sólo planes, como hacía el Gobierno de Aznar, porque los planes "se quedan en un papel" y no se puede reclamar su cumplimiento.

Como ejemplo de las diferencias entre el PSOE y el PP, ha aludido al salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas o las becas, y ha certificado que en cualquier política social se puede comprobar que su Ejecutivo ha hecho mucho más que el de José María Aznar. No sólo ha querido defender de políticas sociales, también ha presumido de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación, que se han triplicado durante su mandato, hasta el punto de que España ha dado "un salto de gigante" en el acceso a Internet, mayor que cualquier otro país europeo, hasta duplicar el número de personas con acceso a la red.

Se ha detenido también para decirle a Rajoy que aprovecha ahora para las celebraciones porque tras el 22-M no tendrá nada que celebrar, y le ha recordado que para llegar a la Moncloa hay que seguir "un trámite". En cualquier caso, ha anotado que para los socialistas "está muy bien que sea él el que quiera ser presidente". Zapatero ha tenido un recuerdo al comienzo de su discurso para Severiano Ballesteros, que murió el pasado día 7 y para quien ha pedido que se le recuerde como un "cántabro ilustre".