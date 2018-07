Rubalcaba: "Rajoy ha permitido al PP traspasar todos los límites de la democracia"

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado este martes al PP de "traspasar todos los límites de la democracia" al "faltar al respeto" al país, a los ciudadanos y a las instituciones básicas del país mientras que su jefe de filas, Mariano Rajoy, "no movió ni un músculo" para impedirlo y lo "consintió".



En un mitin en Vigo ante unas 3.000 personas que abarrotaban el Auditorio Mar de Vigo, ha tratado de desbotar la idea de que Rajoy "no manda en su partido". "Sí manda en el PP, consiente y otorga", ha enfatizado, para criticar que el dirigente popular pretende hacer creer que "su mano derecha no sabe lo que hace la mano que está más a la derecha".



"Ya no cuela", ha sentenciado Rubalcaba, en alusión al juego de "poli bueno, poli malo" del PP como cuando su candidato por Barcelona advirtió del regreso de enfermedades ya erradicadas en España por culpa de los emigrantes mientras Rajoy se reunía con extranjeros para "prometerles derechos". "Tratan de dar gato por liebre", ha censurado.