Rosa Díez pide que la educación sea competencia del Estado

La portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha reclamado que la educación vuelva a ser una competencia del Estado y no de las Comunidades autónomas para evitar que se produzca una "generación perdida", tal y como ha alertado el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la alta tasa de paro de jóvenes españoles que supera el 40 por ciento.

Diez ha añadido que además uno de cada tres jóvenes no termina la educación obligatoria, lo que supone otra razón más para que la educación vuelva a ser competencia del Estado y así "garantizar la igualdad y la competitividad". En un acto público celebrado en la Plaza de España de Zaragoza, Díez ha indicado a los ciudadanos que "es la hora del compromiso, de arremangarse, de implicarse y de elegir a nuestros representantes" para precisar que "la democracia es más que votar, es elegir con sentido crítico que es lo que identifica a un ciudadano que se define como tal".

En esta elección, ha reclamado que "hay que elegir a los partidos que no llevan imputados en sus listas porque la peor corrupción es la política y si los partidos no los quitan son ustedes con su voto lo que tienen que quitarles". A colación ha señalado que "queremos instituciones transparentes" para apuntar que hay que "racionalizar el gasto, evitar duplicidades de cargos y los despilfarros" y seguidamente ha defendido la "racionalización de los ayuntamientos mediante la agrupación y fusión de municipios, que no de los pueblos, sino para mejorar los servicios con más eficiencia y calidad".

Como dato ha expuesto que con esta fusión de ayuntamientos se podrían ahorrar 16.000 millones de euros que "es la mitad de lo que destina a la prestación de subsidios de desempleo".

"Pegar un repaso"

También se ha decantado por "pegar un repaso a la Constitución" para conseguir un modelo descentralizado políticamente en el que las Comunidades autónomas tengan las mismas competencias con un Estado fuerte que garantice la igualdad de los españoles".

Una justicia "independiente y justa" es otra apuesta de Rosa Díez para que pueda actuar de forma "rápida y eficaz" y se ha mostrado en contra de una justicia en la que los partidos "sigan metiendo mano en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial". En este sentido, ha enfatizado que "no queremos un Constitucional que esté formado por cuotas de los partidos porque no funcionan como independientes y a lo demócratas nos obligan a combatir a los enemigos de la democracia".

Tras recalcar que el Tribunal Constitucional se tiene que elegir con "otros criterios" ha recalcado que en esos criterios los magistrado de este Tribunal "no deban obediencia a los partidos y que el Consejo General del Poder Judicial no esté formado por cuotas". Para Rosa Díez si los partidos políticos "meten mano en la justicia no hacen separación de poderes y entonces no hay democracia".

Otro cambio que la reclamado es la Ley electoral porque la vigente "perjudica a los ciudadanas que tienen la osadía de no votar al PP o al PSOE" y ha exigido que "todos los votos valgan igual en todo el territorio". Además, es partidaria de la elección directa del alcalde por parte de los ciudadanos y las listas abiertas para que la gente "ordene su elección".

En cuanto a la financiación con dinero público de los bancos ha exigido que "no sea para pagar despidos millonarios a esas entidades que nos han llevado a la quiebra" para arremeter contra algunas fusiones de cajas porque "se suben el sueldo un 30 por ciento y despiden a miles de trabajadores".