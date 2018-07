Bono no quiere hablar de la sucesión: "Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo"

El presidente del Congreso, José Bono, ha expresado hoy su deseo de que no se hable de la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del PSOE hasta después del 22-M, pues, reproduciendo un dicho popular, ha afirmado: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo".

Bono, en declaraciones en la Cámara Baja antes de participar en la Junta de Portavoces, ha pedido a los periodistas que sigan este "consejo", aunque ha reconocido justo después que "lo normal" es que no se le haga caso.

Pero el presidente del Congreso, según sus palabras, ha pedido que ahora se hable de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo. Si hay que hablar de sucesiones, hay que hablar de las sucesiones de "los alcaldes y los presidentes autonómicos que lo hayan hecho mal", ha remarcado.

"No quiero contribuir a lo que no toca; lo que no toca, no hay que tocarlo", ha insistido el presidente del Congreso, para quien, con gusto, responderá a cualquier pregunta de los periodistas sobre la sucesión de Zapatero y sobre la identidad de quien sea el candidato en las próximas elecciones generales tras los comicios.

Pero hasta entonces ha dejado claro que no quiere hablar: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", ha sentenciado.