Un tripartito desalojará a León de la Riva de la Alcaldía de Valladolid

El PSOE y las candidaturas de Valladolid toma la palabra y Sí se puede han llegado a "un planteamiento general", liderado por los socialistas, para impedir que el alcalde vallisoletano en funciones, Javier León de la Riva, del PP, pueda renovar el cargo. Los tres grupos han tenido una primera reunión, después de las elecciones municipales, en las que el PSOE obtuvo ocho concejales, Valladolid Toma la Palabra, cuatro, y Sí se puede, tres; lo que con el apoyo conjunto impedirá que León de la Riva, cuyo partido obtuvo doce concejales, siga como alcalde.

Los portavoces de los tres grupos han coincidido en que existe un "planteamiento general" para evitar que León de la Riva sea el alcalde y el apoyo al candidato del PSOE, Óscar Puente, en la votación de investidura , aunque no han acordado aún como se articulará el gobierno municipal. Óscar Puente ha asegurado que "existe un planteamiento general" con el objetivo de evitar que el PP siga al frente de la alcaldía de Valladolid y que los tres grupos apoyarán su candidatura aunque no han decidido si formarán parte del gobierno municipal.

Al respecto, Charo Chávez, que ha actuado de portavoz de Sí se puede, ha reconocido que apoyarán en la votación a un candidato que no sea ni Javier León de la Riva ni otro concejal del PP para que no sigan al frente de la alcaldía y ha recalcado que no formarán parte del Gobierno municipal una vez que se apruebe la investidura.

Por su parte, Manuel Saravia, antiguo concejal de IU y actualmente a la cabeza de Valladolid toma la palabra, ha coincidido en que "planteamiento" para apoyar a un candidato por parte de las tres fuerzas, aunque ha evitado reconocer que sea con la intención de desbancar a León de la Riva sino que se trata de "cambiar el rumbo de la ciudad". Aunque no ha descartado formar parte del Gobierno municipal, ha insistido en que será una decisión que se adopte en las asambleas que convoque Valladolid toma la palabra, una fórmula que también seguirán los concejales de Sí se puede, y ha anunciado que los tres grupos mantendrán nuevas reuniones en los próximos días.

En declaraciones a los periodistas, Charo Chávez ha afirmado que "hay consenso en esta ciudad para evitar que gobierne León de la Riva y el PP", en lo que ha considerado "una cuestión de higiene política, tras lo que ha subrayado que van a "acabar con el despiporre en este ayuntamiento". Chávez ha advertido de que "gobernar para la gente no es un cambio de siglas" y que en su candidatura tienen "dudas" sobre si un alcalde del PSOE "va a gobernar para la gente", tras lo que ha insistido en que no van a "intercambiar sillones por favores" y no van a participar en un gobierno pero lo van a facilitar. También ha anunciado que "al nuevo alcalde" le van a exigir una serie de medidas que consultarán "con su bases" para los cien primeros días de gobierno.

Según Óscar Puente, en próximas reuniones se tratará de llegar a un "acuerdo de mínimos". El candidato del PSOE ha reconocido que en Valladolid se puede dar, como ha ocurrido en Madrid, una propuesta del PP para que gobiernen los socialistas, aunque ha comentado que si se produce lo descartarán.