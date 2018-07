Sánchez: "Tenemos la enorme oportunidad de cambiar lo que no nos gusta"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado a los españoles a aprovechar la "enorme oportunidad" que dan las elecciones autonómicas y municipales para cambiar, con su voto, "todo lo que no les gusta".

Sánchez ha transmitido este mensaje en declaraciones a los periodistas tras depositar su papeleta, junto a su esposa, Begoña Gómez, en el centro cultural Volturno del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

"Tenemos la enorme oportunidad de cambiar aquellas cosas que no nos gustan con nuestro voto. Es a lo que animo a los españoles, a cambiar con nuestro voto todo aquello que no nos gusta, a dibujar con nuestro voto nuestro propio destino, que no sean otros los que decidan por nosotros, que seamos la mayoría social", ha manifestado.

Según Sánchez, después de que en las últimas semanas el protagonismo haya sido de los políticos, "ahora son los españoles los que van a hablar". Ha recalcado que la jornada permite "hacer más fuerte la democracia con una participación masiva de los ciudadanos" en las urnas.

Preguntado si es optimista ante el resultado que pueda cosechar el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, ha respondido: "Soy optimista, pero también muy respetuoso con este momento. Vamos a esperar. Son los españoles los que tienen que hablar ahora".

"Lo importante es que los ciudadanos decidan por sí mismos su propio destino, que haya una participación social y que seamos todos, la mayoría social, los que decidan", ha insistido Sánchez sobre las que son sus primeras elecciones como secretario general del PSOE tras asumir el cargo el pasado mes de julio. El líder socialista ha asegurado que su estado de ánimo es "muy bueno, con mucha determinación, con fuerza y con ganas".

Sánchez y su esposa han llegado al colegio electoral a las 11:30 horas sin sus dos hijas. Ambos han votado en el mismo aula, aunque en distintas mesas. Sánchez ha cogido las dos papeletas de la mesa, en apoyo del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y del alcaldable de Pozuelo de Alarcón, Ángel González. Al estar empadronado en este municipio anexo a Madrid, Sánchez no ha podido votar al cabeza de cartel al Ayuntamiento de la capital, Antonio Miguel Carmona.

Tras presenciar como votaba su mujer, el secretario general del PSOE se ha dirigido a su mesa, donde ha esperado a que depositara su papeleta un hombre de avanzada edad, José Martínez, ayudado por su bastón. "¿Cómo se llama a los que votamos lo mismo? ¿Colegas, no?", le ha comentado en tono de broma el hombre al coincidir en el voto con Sánchez.