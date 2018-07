Rivera: "Si no se vota por el cambio vendrán las lamentaciones"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que para que el próximo día 24 de mayo haya un cambio tiene que "votarse" por él mismo, porque si no luego vendrán las "cábalas" y las "lamentaciones".

En el acto central de campaña celebrado en el Teatro Compac de Madrid, acompañado por los candidatos madrileños a la Comunidad, Ignacio Aguado, y al Ayuntamiento, Begoña Villacís, Rivera ha pedido a los ciudadanos el voto útil y "dejarnos de juego de sillas y juego de tronos", aunque ha asegurado que si gobiernan otros Ciudadanos hará una oposición "constructiva".

"Quien esté contento, satisfecho o se sienta bien con lo que hay en la Comunidad de Madrid o en España que vote al PP o al PSOE, al que no le vayan bien las cosas y no le guste lo que ve, la Sanidad, la Educación o la corrupción, les sugiero que voten un cambio", porque si no después tendrán que hacer "cábalas", ha dicho.

Al comienzo de su discurso, un reducido grupo de simpatizantes de VOX han interrumpido sus palabras acusándole de haber censurado al partido de Santiago Abascal en el debate de Telemadrid, y entre los aplausos de los asistentes, Rivera ha pedido silencio y ha dicho que "censura es no dejar hablar a los demás".

Rivera ha asegurado que si alguien quiere luchar contra la corrupción, listas abiertas, partidos democráticos, primarias, que haya transparencia en sus ayuntamientos y que esté garantizada la Sanidad y la Educación, la única opción es Ciudadanos.