Óscar Puente: "Susana Díaz tiene que dejar trabajar a cada uno en su territorio"

Óscar Puente, candidato a la alcaldía de Valladolid por el PSOE, será investido alcalde de la capital castellanoleonense con el apoyo de las formaciones Sí se puede (Podemos) Y Valladolid toma la palabra. Asegura que entre ambas formaciones hay un acuerdo de mínimos para aprobar su investidura y completar el Gobierno. "Si cumplimos los compromisos públicos lo lógico es que sea alcalde de Valladolid", ha señalado Puente en Espejo Público.

No ha tenido ninguna indicación por parte de Ferraz ni el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en este pacto. Fue él mismo quien llamó al cabeza de lista de Toma la Palabra y Sí se puede y juntos afianzaron el propósito de eliminar a León de la Riva y abrir una etapa nueva en la ciudad. Sobre la reunión con Sí se puede matiza que "no ha habido condicionamientos". La idea común es no permitir que el PP siga gobernando en Valladolid y que aún se tienen que sentar para hablar de medidas.



Sobre la desconfianza de Susana Díaz hacia Podemos, cree que "ella tiene un trabajo muy importante que hacer en Andalucía y tiene que dejar trabajar a cada uno en su territorio"."Ella es un referente muy importante pero la dirección federal toma decisiones en plano nacional", asegura. En referencia a la convocatoria de primarias destaca que le da igual cuando se celebren porque tiene claro que sean cuando sean apoyará a Pedro Sánchez.



Le gustaría que en el Ayuntamiento de Valladolid hubiese un traspaso de poderes normal, sin embargo aún no ha recibido ninguna llamada del alcalde de Valladolid en funciones. "Lo normal es que me hubiera reunido con el alcalde en funciones pero me está tocando hablar conn los funcionarios y paralizar contrataciones. Desde un punto democrático está situación es completamente anómala", considera Óscar Puente.



Cree que el actual alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha encajado muy mal la derrota porque "ha visto herido su orgullo personal".



Sobre su futuro como alcalde tiene pensado seguir yendo en bicicleta a trabajar "por una cuestión de perspectiva". "El coche oficial te hace perder la perspectiva y la bicileta es un medio inteliente".