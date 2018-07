Cifuentes: "Un mejor resultado en el Ayuntamiento nos hubiera dado los votos que nos han faltado"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que ahora mismo en lo único que piensa es en "tratar de acordar una mayoría estable para poder formar gobierno". Ha recordado que el próximo lunes tienen una reunión con el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, así como también con el de Podemos, José Manuel López, y el del PSOe, Ángel Gabilondo, ya que el día 9 hay que constituir la Asamblea de Madrid.

Cifuentes, que ha obtenido mayoría en la Comunidad y está once diputados por encima del segundo grupo más votado (PSOE, con 37 escaños), ha dicho que aún así "no doy nada por hecho hasta que no se produzca una votación".

No obstante, subraya que "el PP fue el partido más votado, pero si no se encuentra otro grupo que nos apoye, es complicado".

Explica que, sea quien sea el alcalde o alcaldesa en la capital, "voy a tener una buena cohabitación con cualquiera de los alcaldes de los 179 municipios que hay en Madrid" y dice que "si soy elegida, me voy a centrar en mis tareas, que son sacar a la Comunidad adelante y cumplir las medidas de mi programa".

En una entrevista en Espejo Público, Cifuentes ha dicho que no descarta nada, porque pese a haber obtenido más de 200.000 votos más que los socialistas, no le corresponde elegir qué mayorías se van a formar.

Por otro lado, y sobre el descenso del Partido Popular en el resto de España y que históricos en el partido como el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, puedan no presentar su investidura de nuevo, considera que "son decisiones personales" y "vamos a perder mucha presencia territorial por hemos descendido muchísimo".

En su opinión, es el momento de "hacer autocrítica para ver en qué nos hemos equivocado y cómo hemos de actuar a partir de ahora". Creo que los españoles nos están diciendo que tenemos que bajar al terreno, ser muy humildes y no solo hacer cosas, sino tener esa relación permenente que en algún momento hemos perdido", añade.

Sobre los rumores de que Cospedal podría dejar de ser la Secretaria General del PP y pasar a ocupar un Ministerio, ha dicho que "no me costa que eso se vaya a producir".

En cuanto a la pérdida de votos en la Alcaldía de Madrid, ha considerado que "un mejor resultado en el Ayuntamiento nos habría dado esos 10.000 votos que nos han faltado para poder gobernar".

La candidata del PP a la Comunidad ha insistido en que ahora está en "intentar conformar esa mayoría para poder tener un gobierno estable. He intentado hacer una campaña muy en positivo, en confrontar propuestas y programas electorales y eso quizá ha tenido un reflejo en las urnas".

Dice que quiere "ser la presidenta de la Comunidad porque tengo un programa que creo que va a ser muy positivo para los madrileños y para poner en marcha medidas como el abono joven hasta los 26 años con tarifas de 20 euros".

Por último, y sobre su número 7, Álvaro Ballarín, edil de Moncloa-Aravaca, imputado desde enero por prevaricación y falsedad documental, ha asegurado que "no lo sabía" y si lo hubiera sabido "no habría ido en las listas". Explica que anoche habló con el concejal y "él niega la información publicada, me dijo que es una querella archivada y ha puesto su cargo a disposición" del partido.