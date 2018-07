El PP reconoce que no gobernará en Andalucía pero destaca su victoria

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha reconocido este lunes que el PP no va a gobernar en Andalucía, a pesar de haber sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, si bien ha destacado que los 'populares' andaluces han obtenido la mayor victoria de su historia en esta Comunidad Autónoma.



"No vamos a gobernar pero hemos ganado de una manera irreprochable. El PP ha ganado las elecciones y el PSOE ha perdido nueve escaños. Ha sido una derrota sin paliativos la del PSOE y nosotros hemos ganado", ha asegurado en declaraciones a diversos medios de comunicación, recogidas por Europa Press, para añadir que se trata de la mayor derrota de la historia de los socialistas.



Dicho esto, ha recordado que antes "el PSOE ganaba por más de 20 puntos al PP" y que "aunque el voto para la izquierda sigue siendo mayoritario en Andalucía", ahora el PP se ha convertido "en el primer partido" de la Comunidad Autónoma. "No puede invadirnos la sensación de melancolía", ha apuntado.



En este sentido, ha matizado que los resultados no significan "que no quepa ninguna posibilidad" de que el PP pueda gobernar en Andalucía y que se abre "un momento de dialogo entre todos, no para ocupar el poder sino para hacer políticas que resuelvan problemas a los ciudadanos".



"Se abre un tiempo de buscar encuentros. Aquí no hay una mayoría absoluta de nadie. Nosotros somos la fuerza política más importante en el parlamento de Andalucía. Aunque todos los elementos de análisis de estos años hacían pensar que el PP podía sacar la mayoría absoluta, hemos conseguido remontar mas de 20 puntos y ponernos por delante", ha manifestado.