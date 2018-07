Susana Díaz: "Rajoy no puede mirar a los ojos de la gente"

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha augurado que en las elecciones autonómicas del 22 de marzo, el PP va a "recoger" en las urnas la "derrota" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la "victoria" de Andalucía, una "gran victoria para la gente".



"Ésta es una tierra atractiva para todo el mundo, menos para Rajoy, pero nos ayude o no, colabore o no, vamos a poner a Andalucía donde merece; si no quiere ayudar a esta presidenta, que no ayude, pero por lo menos que no estorbe los meses que le quedan", ha remachado.

Díaz ha hecho estas manifestaciones en un mitin en la Casa Colón de Huelva, que ha registrado un lleno total con la asistencia de unas 1.500 personas, según fuentes de la organización, y en el que, como es habitual en su campaña, ha ignorado al candidato del PP-A, Juanma Moreno, y ha centrado sus críticas en Mariano Rajoy.

"Los socialistas no van a permitir que se sigan atropellando los derechos de los andaluces", ha clamado la candidata, que ha vuelto a ironizar sobre la "romería" de miembros del Gobierno en esta campaña para preguntarse "¿Cuántos van a quedar aquí después del 22 de marzo?".

Según Díaz, vienen a Andalucía porque "tienen mala conciencia de que no han hecho lo que tenían que hacer en esta tierra, porque han hecho mucho daño, han empobrecido a las familias y están empobreciendo a los pensionistas, que con sus pensiones cortas están alimentando a la familia entera", ha enfatizado.

Según Díaz, el presidente del Gobierno "no se esconde por casualidad", aparte de "indolente" es que "no puede mirar a los ojos a la gente", tras lo que le ha espetado: "Hay que patearse la calle y saber cómo se siente la gente, ponerse los zapatos de los ciudadanos, eso es lo que hago yo todos los días desde que me levanto", ha gritado entre aplausos.

"Dice que va a crear 500.000 ó 700.000 puestos de trabajo, yo no entro en esa subasta, pero ¡ay!, ¿por qué no lo has hecho en tres años, gachó?", le ha espetado.

Ha finalizado su discurso, como ha venido haciendo durante casi toda la campaña, pidiendo que le "ayuden" a ganar el domingo "a esta hora", cuando los ciudadanos estarán votando "para que gane Andalucía".

"Vamos a ganar bien, cada día que pasa tengo menos voz (sigue afónica), pero más ganas de que llegue el domingo porque sé que va a ganar nuestra tierra, que vamos a unir Andalucía y que vamos a abrir la esperanza también para España", ha clamado entre gritos de "¡presidenta, presidenta", tras lo que ha asegurado: "Vamos a abrir los mejores años para Andalucía, para nuestra tierra".