Rajoy pide a los andaluces que eviten a partidos que puedan "apuntalar" al PSOE

En un mitin en Málaga, al que han asistido unas tres mil personas, junto al candidato del PP a Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, Rajoy ha dicho que "hay que tener cuajo" el día de las elecciones y ha asegurado que el PP no está "para apuntalar al socialismo ni de bisagristas de nadie, ni para decidir entre uno u otro".

Ha recalcado que el PP está "dispuesto para gobernar" y por ello hay que tener "las ideas claras" como cree que las tiene Moreno para ganar las elecciones y "dar un cambio a la situación" de Andalucía, algo que, en su opinión, sería bueno para España.

"Nos jugamos que sigan gobernando los de siempre o que haya un cambio, si el PP es la primera fuerza política el próximo domingo vamos a gobernar", ha aseverado Rajoy. Ha manifestado que si los andaluces quieren un cambio tienen que actuar "con determinación, coraje, voluntad" y decir "sí quiero el cambio porque está aquí Juanma Moreno y el PP".

Ha recordado que en Andalucía el PSOE ha gobernado durante más de treinta años y que es la única comunidad de España donde "jamás se ha producido un cambio de Gobierno", por lo que ha dicho que "hay veces en la vida en las que hay que cambiar y es una batalla que hay que dar entre todos".

Por otra parte, Rajoy ha alabado la actuación de Moreno en el debate de anoche en TVE, en el que cree que fue el ganador y que "no entró al trapo", en referencia a las interrupciones de la candidata socialista, Susana Díaz. "No entraste al trapo, dejaste hablar, no perdiste los papeles, demostraste que te sabías los temas, el moderador no tuvo que llamarte la atención. Juanma, fuiste el presidente", ha añadido.

Mariano Rajoy ha destacado las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno central cuando España "estaba al borde de la quiebra y del rescate", por lo que les ha tocado gestionar "en el momento más difícil", pero ha resaltado que han "sacado España adelante, empezando por los ayuntamientos" y "gracias al esfuerzo de los españoles y del PP".

El presidente ha insistido en que "el gran reto del futuro" es llegar a los veinte millones de empleos al final de la próxima legislatura, para lo que cree importante "que las instituciones caminen en la misma dirección y en Andalucía las cosas pueden cambiar".

Rajoy ha cuestionado por qué en Andalucía tiene que haber más paro que en el resto de España y ha asegurado que se puede situar en la media del resto de comunidades si se hacen reformas, por lo que ha dicho que está "de acuerdo" con el objetivo de Moreno, que es la creación de medio millón de empleos desde la Junta. Además, ha puesto a Málaga como "referente de gestión municipal" en Andalucía y en toda España y como "un símbolo claro" de que los alcaldes del PP "han hecho bien las cosas" y por eso los ciudadanos les eligen "una y otra vez".