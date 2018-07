Zidane: "Ni recular ni especular, tenemos que salir a ganar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, advirtió sobre el riesgo de confiarse ante el Bayern por el resultado favirable del Allianz.

"Lo que tenemos que hacer es entrar a ganar el partido. No hay que pensar, ni recular ni especular. Hay que salir a marcar rápidamente y es lo que vamos a intentar hacer. El Bayern va a venir a hacer un gran partido porque es un gran club. No tengo dudas de que el rival vendrá sin complejos", indicó Zidane.

"Es una semifinal y sabemos de su importancia. No hay que cambiar nada en lo que estamos haciendo, la concentración y la determinación está. Lo que hicimos en la ida fue muy bueno pero hay que demostrar en la vuelta también que queremos pasar", continuó el técnico galo.

Zidane también habló sobre su futuro: "Es independiente de ganar o no la Champions. Quiero seguir en este club. Pero lo que me importa es lo que estamos haciendo ahora, lo que nos jugamos mañana ante el Bayern. El resto no podemos especular con nada".

El entrenador del Real Madrid fue preguntado sobre qué equipo, Barcelona o Real Madrid, es el dominador del fútbol español.

"En la Liga claramente el Barcelona. Ha sido justo campeón. Y nosotros tenemos la opción de llegar a la final de Champions. Ellos han hecho una gran temporada, han ganado dos cosas y eso no se lo vamos a quitar", reconoció Zidane.